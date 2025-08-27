Ермак и Умеров будут говорить о гарантиях безопасности с командой Трампа, — Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров встретятся с командой Трампа в Нью-Йорке.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу, 29 августа, глава Офиса Президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров проведут встречу с командой президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке по вопросу гарантий безопасности для Украины.

«Вчера Андрей Ермак и Рустем Умеров провели встречи в Катаре, в частности по вопросам посредничества. Сегодня были встречи в Саудовской Аравии. Благодарю за поддержку. Завтра — встречи в Швейцарии. В пятницу — Соединённые Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой Президента Трампа. Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности — военные, политические, экономические компоненты. Задача — максимально ускориться, чтобы это стало также рычагом — рычагом влияния: россияне должны видеть, насколько серьёзно настроен мир и какими тяжёлыми будут последствия для России, если война будет продолжаться», — рассказал Зеленский в обращении.

По словам Президента, россияне не собираются выполнять обещанное США. А Украина, в свою очередь, будет максимально готова предоставить площадки для проведения встречи на уровне лидеров.

«Мы все видим крайне наглые негативные сигналы из Москвы относительно переговоров: россияне не собираются выполнять обещания, данные Соединённым Штатам Америки, другим странам, которые настаивают на прекращении убийств и на реальной дипломатии. Нужно давить. Нужно заставлять Россию делать реальные шаги. Россия должна закончить войну, которую начала и продолжает», — добавил Зеленский.

Как сообщает Bloomberg, специальный посланник США Стив Виткофф уже на этой неделе встретится с украинской делегацией в Нью-Йорке. На повестке дня — возможные гарантии безопасности для Украины.

