Мін’юст презентував концепцію першого проекту оновленої Національної стратегії у сфері прав людини

Міністерство юстиції готує оновлену Національну стратегію у сфері прав людини до 2035 року.

У Міністерство юстиції за участі представників Директорату стратегічного планування презентували концепцію першого проєкту оновленої Національної стратегії у сфері прав людини до 2035 року. Документ охоплює 27 напрямів, серед яких — право на життя, доступ до правосуддя, захист від катувань, дискримінації та нетерпимості, а також права дітей, молоді, осіб з інвалідністю, ветеранів та ВПО.

Стратегія має забезпечити ефективний захист прав і свобод людини відповідно до міжнародних стандартів, з урахуванням євроінтеграційних зобов’язань та викликів, спричинених війною.

«Оскільки ми рухаємося до членства в ЄС, Стратегія має відповідати нашим євроінтеграційним зобов’язанням та віддзеркалювати ті кроки, що ми затвердили у Дорожній карті з питань верховенства права», — вказали у Мін’юсті.

У розробці документа беруть участь 49 органів влади та 69 організацій громадянського суспільства, з яких 20 вже надали експертні пропозиції.

Національна стратегія у сфері прав людини є ключовим документом, спрямованим на утвердження прав і свобод людини як найвищої цінності та розв’язання системних проблем у їхньому захисті.

