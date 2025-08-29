Минюст презентовал концепцию первого проекта обновленной Национальной стратегии в сфере прав человека

Министерство юстиции готовит обновленную Национальную стратегию в сфере прав человека до 2035 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве юстиции при участии представителей Директората стратегического планирования презентовали концепцию первого проекта обновленной Национальной стратегии в сфере прав человека до 2035 года. Документ охватывает 27 направлений, среди которых — право на жизнь, доступ к правосудию, защита от пыток, дискриминации и нетерпимости, а также права детей, молодежи, лиц с инвалидностью, ветеранов и ВПО.

Стратегия должна обеспечить эффективную защиту прав и свобод человека в соответствии с международными стандартами, с учетом евроинтеграционных обязательств и вызовов, вызванных войной.

«Поскольку мы движемся к членству в ЕС, Стратегия должна соответствовать нашим евроинтеграционным обязательствам и отражать те шаги, которые мы утвердили в Дорожной карте по вопросам верховенства права», — указали в Минюсте.

В разработке документа принимают участие 49 органов власти и 69 организаций гражданского общества, из которых 20 уже предоставили экспертные предложения.

Национальная стратегия в сфере прав человека является ключевым документом, направленным на утверждение прав и свобод человека как наивысшей ценности и решение системных проблем в их защите.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.