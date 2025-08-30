Кінцевий термін сплати податків за липень – 1 вересня: що потрібно оплатити

1 вересня – останній день для низки обов’язкових платежів, включно з ПДВ та акцизним податком.

Державна податкова служба України нагадує платникам податків про необхідність сплати низки податків і зборів за липень. Кінцевий термін для виконання цих зобов’язань – 1 вересня.

Серед платежів, які необхідно внести до зазначеної дати:

Рентна плата за:

користування надрами під час видобутку вуглеводневої сировини;

використання радіочастотного ресурсу України;

транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами й нафтопродуктопроводами територією України;

транзитне транспортування аміаку трубопроводами через територію України.

Плата за землю:

земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної чи комунальної власності (для юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців, які є власниками або землекористувачами);

Податок на додану вартість (ПДВ);

Акцизний податок;

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:

процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

процентів на вклади члена кредитної спілки;

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, які нараховуються податковим агентом, але не виплачуються (не надаються) платнику податку.

