Кінцевий термін сплати податків за липень – 1 вересня: що потрібно оплатити

Державна податкова служба України нагадує платникам податків про необхідність сплати низки податків і зборів за липень. Кінцевий термін для виконання цих зобов’язань – 1 вересня.
Серед платежів, які необхідно внести до зазначеної дати:
Рентна плата за:
Плата за землю:
Податок на додану вартість (ПДВ);
Акцизний податок;
Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:
Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, які нараховуються податковим агентом, але не виплачуються (не надаються) платнику податку.
