Кінцевий термін сплати податків за липень – 1 вересня: що потрібно оплатити

10:01, 30 серпня 2025
1 вересня – останній день для низки обов’язкових платежів, включно з ПДВ та акцизним податком.
Державна податкова служба України нагадує платникам податків про необхідність сплати низки податків і зборів за липень. Кінцевий термін для виконання цих зобов’язань – 1 вересня.

Серед платежів, які необхідно внести до зазначеної дати:

Рентна плата за:

  • користування надрами під час видобутку вуглеводневої сировини;
  • використання радіочастотного ресурсу України;
  • транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами й нафтопродуктопроводами територією України;
  • транзитне транспортування аміаку трубопроводами через територію України.

Плата за землю:

  • земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної чи комунальної власності (для юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців, які є власниками або землекористувачами);

Податок на додану вартість (ПДВ);

Акцизний податок;

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:

  • процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;
  • процентів на вклади члена кредитної спілки;

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, які нараховуються податковим агентом, але не виплачуються (не надаються) платнику податку.

податкова ДПС

Стрічка новин

