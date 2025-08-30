Конечный срок уплаты налогов за июль – 1 сентября: что нужно оплатить

Государственная налоговая служба Украины напоминает налогоплательщикам о необходимости уплаты ряда налогов и сборов за июль. Конечный срок для выполнения этих обязательств – 1 сентября.
Среди платежей, которые необходимо внести до указанной даты:
Рентная плата за:
Плата за землю:
Налог на добавленную стоимость (НДС);
Акцизный налог;
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор от налогообложения доходов, начисленных в виде:
Налог на доходы физических лиц и военный сбор, которые начисляются налоговым агентом, но не выплачиваются (не предоставляются) налогоплательщику.
