Конечный срок уплаты налогов за июль – 1 сентября: что нужно оплатить

10:01, 30 августа 2025
1 сентября – последний день для ряда обязательных платежей, включая НДС и акцизный налог.
Государственная налоговая служба Украины напоминает налогоплательщикам о необходимости уплаты ряда налогов и сборов за июль. Конечный срок для выполнения этих обязательств – 1 сентября.

Среди платежей, которые необходимо внести до указанной даты:

Рентная плата за:

  • пользование недрами при добыче углеводородного сырья;
  • использование радиочастотного ресурса Украины;
  • транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами по территории Украины;
  • транзитную транспортировку аммиака трубопроводами через территорию Украины.

Плата за землю:

  • земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности (для юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, являющихся собственниками или землепользователями);

Налог на добавленную стоимость (НДС);

Акцизный налог;

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор от налогообложения доходов, начисленных в виде:

  • процентов на текущий или депозитный банковский счет;
  • процентов на вклады члена кредитного союза;

Налог на доходы физических лиц и военный сбор, которые начисляются налоговым агентом, но не выплачиваются (не предоставляются) налогоплательщику.

налоговая ГНС

