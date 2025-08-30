Конечный срок уплаты налогов за июль – 1 сентября: что нужно оплатить

1 сентября – последний день для ряда обязательных платежей, включая НДС и акцизный налог.

Государственная налоговая служба Украины напоминает налогоплательщикам о необходимости уплаты ряда налогов и сборов за июль. Конечный срок для выполнения этих обязательств – 1 сентября.

Среди платежей, которые необходимо внести до указанной даты:

Рентная плата за:

пользование недрами при добыче углеводородного сырья;

использование радиочастотного ресурса Украины;

транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами по территории Украины;

транзитную транспортировку аммиака трубопроводами через территорию Украины.

Плата за землю:

земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности (для юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, являющихся собственниками или землепользователями);

Налог на добавленную стоимость (НДС);

Акцизный налог;

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор от налогообложения доходов, начисленных в виде:

процентов на текущий или депозитный банковский счет;

процентов на вклады члена кредитного союза;

Налог на доходы физических лиц и военный сбор, которые начисляются налоговым агентом, но не выплачиваются (не предоставляются) налогоплательщику.

