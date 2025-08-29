Практика судів
  1. В Україні

Зеленський обговорив із нідерландським політиком Тіммерманс зброю, ППО та членство України в ЄС

20:17, 29 серпня 2025
Франс Тіммерманс заявив, що Нідерланди допоможуть Україні прискорити вступ до Євросоюзу.
Зеленський обговорив із нідерландським політиком Тіммерманс зброю, ППО та членство України в ЄС
Фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівником фракції альянсу зелених і лейбористів у Палаті представників Генеральних штатів Нідерландів Франсом Тіммермансом. Про це повідомила пресслужба глави держави.

Зеленський подякував Нідерландам за вагому підтримку України та українських родин від початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році, а також за впевненість у продовженні цієї допомоги.

Глава держави підкреслив важливість створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України та подякував Нідерландам за проведення саміту НАТО у 2025 році, який приніс значні результати для України. Зокрема, йшлося про програму PURL, у межах якої Нідерланди виділили 500 млн доларів на закупівлю американської зброї для України.

«Ми зараз бачимо, як програма PURL через НАТО дає можливість купувати американську зброю і як це працює. Це дуже добре, що Нідерланди стали першою країною, яка використала програму PURL, і ми отримали цю зброю», – наголосив Зеленський.

Під час зустрічі сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, фінансування внутрішнього виробництва зброї, зокрема інвестиції у виготовлення дронів, а також продовження підтримки України.

Франс Тіммерманс запевнив, що попри майбутні вибори в Нідерландах, які відбудуться за два місяці, підтримка України залишиться незмінною. «За два місяці в Нідерландах відбудуться вибори. Багато речей – невизначені. Але в одному ми впевнені: підтримка України не зміниться. Єдине, що може статися, – ця підтримка зросте», – заявив він.

Окрему увагу приділили дипломатичним зусиллям і формуванню гарантій безпеки для України. Зеленський зазначив, що цього тижня радники з питань національної безпеки працюють над завершенням архітектури безпекових гарантій.

Тіммерманс висловив переконання, що однією з ключових гарантій безпеки для України має стати її членство в Європейському Союзі. Він пообіцяв докласти всіх зусиль для прискорення євроінтеграції України та зазначив, що Нідерланди готові надати необхідну експертизу для цього процесу.

«Вірю в те, що нам треба працювати над енергетичним союзом. Я думаю, що Євросоюз повинен мати енергетичний союз, і не має сенсу, щоб Україна не була членом такого союзу. Я думаю, що є всі можливості, щоб Україна могла стати членом енергетичного союзу навіть до того, як вона стане членом Європейського Союзу», – підкреслив Тіммерманс.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зброя ЄС Нідерланди Володимир Зеленський ППО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін розширив програму підготовки операторів безпілотних систем, відкривши ринок навчання операторів НРК та водних дронів

Тепер військові зможуть опановувати сертифіковане навчання у приватних школах, а держава буде оплачувати ці курси.

Хто стане членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: фінальний список

На дві вакантні посади членів Ради правосуддя по квоті президента є шість претендентів – суддя, детектив НАБУ, колишні члени ВККС та КДКП.

Уряд опублікував зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних

Для бізнесу у регіонах з ризиком бойових дій передбачена безумовна реєстрація накладних, і для малого та середнього бізнесу — вищі порогові значення для безумовної реєстрації та «позитивної історії».

Кабмін визначив обласні військові адміністрації та КМВА замовниками щодо здійснення оборонних закупівель за рахунок коштів добровільних внесків

Кошти із спеціального рахунка для збору коштів на підтримку ЗСУ за погодженням з Міноборони можуть перераховуватися Київській міській військовій адміністрації для здійснення закупівель товарів, зокрема оборонного призначення та подвійного використання.

Кабмін затвердив план заходів для обміну даними про громадян між різними реєстрами

Стосовно планів врегулювання того, щоб громадянин бачив у мобільному додатку Дія факти обміну його персональними даними або доступу до персональних даних, то відповідна технічна можливість планується до реалізації лише на травень 2026 року.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва