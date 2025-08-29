Зеленський обговорив із нідерландським політиком Тіммерманс зброю, ППО та членство України в ЄС

Франс Тіммерманс заявив, що Нідерланди допоможуть Україні прискорити вступ до Євросоюзу.

Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівником фракції альянсу зелених і лейбористів у Палаті представників Генеральних штатів Нідерландів Франсом Тіммермансом. Про це повідомила пресслужба глави держави.

Зеленський подякував Нідерландам за вагому підтримку України та українських родин від початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році, а також за впевненість у продовженні цієї допомоги.

Глава держави підкреслив важливість створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України та подякував Нідерландам за проведення саміту НАТО у 2025 році, який приніс значні результати для України. Зокрема, йшлося про програму PURL, у межах якої Нідерланди виділили 500 млн доларів на закупівлю американської зброї для України.

«Ми зараз бачимо, як програма PURL через НАТО дає можливість купувати американську зброю і як це працює. Це дуже добре, що Нідерланди стали першою країною, яка використала програму PURL, і ми отримали цю зброю», – наголосив Зеленський.

Під час зустрічі сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, фінансування внутрішнього виробництва зброї, зокрема інвестиції у виготовлення дронів, а також продовження підтримки України.

Франс Тіммерманс запевнив, що попри майбутні вибори в Нідерландах, які відбудуться за два місяці, підтримка України залишиться незмінною. «За два місяці в Нідерландах відбудуться вибори. Багато речей – невизначені. Але в одному ми впевнені: підтримка України не зміниться. Єдине, що може статися, – ця підтримка зросте», – заявив він.

Окрему увагу приділили дипломатичним зусиллям і формуванню гарантій безпеки для України. Зеленський зазначив, що цього тижня радники з питань національної безпеки працюють над завершенням архітектури безпекових гарантій.

Тіммерманс висловив переконання, що однією з ключових гарантій безпеки для України має стати її членство в Європейському Союзі. Він пообіцяв докласти всіх зусиль для прискорення євроінтеграції України та зазначив, що Нідерланди готові надати необхідну експертизу для цього процесу.

«Вірю в те, що нам треба працювати над енергетичним союзом. Я думаю, що Євросоюз повинен мати енергетичний союз, і не має сенсу, щоб Україна не була членом такого союзу. Я думаю, що є всі можливості, щоб Україна могла стати членом енергетичного союзу навіть до того, як вона стане членом Європейського Союзу», – підкреслив Тіммерманс.

