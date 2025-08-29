Зеленский обсудил с нидерландским политиком Тиммермансом оружие, ПВО и членство Украины в ЕС

Франс Тиммерманс заявил, что Нидерланды помогут Украине ускорить вступление в Евросоюз.

Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителем фракции альянса зеленых и лейбористов в Палате представителей Генеральных штатов Нидерландов Франсом Тиммермансом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский поблагодарил Нидерланды за весомую поддержку Украины и украинских семей с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году, а также за уверенность в продолжении этой помощи.

Глава государства подчеркнул важность создания Специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины и поблагодарил Нидерланды за проведение саммита НАТО в 2025 году, который принес значительные результаты для Украины. В частности, речь шла о программе PURL, в рамках которой Нидерланды выделили 500 млн долларов на закупку американского оружия для Украины.

«Мы сейчас видим, как программа PURL через НАТО дает возможность покупать американское оружие и как это работает. Это очень хорошо, что Нидерланды стали первой страной, которая использовала программу PURL, и мы получили это оружие», – подчеркнул Зеленский.

Во время встречи стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны, финансирование внутреннего производства оружия, в частности инвестиции в производство дронов, а также продолжение поддержки Украины.

Франс Тиммерманс заверил, что несмотря на предстоящие выборы в Нидерландах, которые состоятся через два месяца, поддержка Украины останется неизменной. «Через два месяца в Нидерландах состоятся выборы. Многие вещи – неопределенные. Но в одном мы уверены: поддержка Украины не изменится. Единственное, что может произойти, – эта поддержка возрастет», – заявил он.

Отдельное внимание уделили дипломатическим усилиям и формированию гарантий безопасности для Украины. Зеленский отметил, что на этой неделе советники по вопросам национальной безопасности работают над завершением архитектуры гарантий безопасности.

Тиммерманс выразил убеждение, что одной из ключевых гарантий безопасности для Украины должно стать ее членство в Европейском Союзе. Он пообещал приложить все усилия для ускорения евроинтеграции Украины и отметил, что Нидерланды готовы предоставить необходимую экспертизу для этого процесса.

«Верю в то, что нам нужно работать над энергетическим союзом. Я думаю, что Евросоюз должен иметь энергетический союз, и нет смысла, чтобы Украина не была членом такого союза. Я думаю, что есть все возможности, чтобы Украина могла стать членом энергетического союза даже до того, как она станет членом Европейского Союза», – подчеркнул Тиммерманс.

