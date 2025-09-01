З 1 вересня усі працівники ТЦК зобов’язані носити бодікамери

З 1 вересня усі представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов’язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», міністр оборони Денис Шмигаль заявляв, що у разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

«Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін. Наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів» – підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше військовий омбудсман Ольга Решетилова заявила, що доставленням військовозобов’язаних до ТЦК має займатися поліція, а не військові ТЦК.

