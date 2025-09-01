Практика судів
  1. В Україні

З 1 вересня усі працівники ТЦК зобов’язані носити бодікамери

09:06, 1 вересня 2025
У разі порушення правил фіксації під час мобілізаційних заходів для працівників ТЦК передбачена дисциплінарна відповідальність.
З 1 вересня усі працівники ТЦК зобов’язані носити бодікамери
Фото: focus.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 вересня усі представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов’язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», міністр оборони Денис Шмигаль заявляв, що у разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

«Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін. Наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів» – підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше військовий омбудсман Ольга Решетилова заявила, що доставленням військовозобов’язаних до ТЦК має займатися поліція, а не військові ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд затвердив порядок оцінки застосування суб’єктами господарювання нечесних комерційних практик

З метою встановлення факту застосування нечесних комерційних практик посадові особи Держпродспоживслужби матимуть право одержувати безоплатно від бізнесу копії документів, матеріалів, довідок.

Кабмін врегулював новий вид премії для топ-чиновників – за результатами щорічного оцінювання службової діяльності

Також зміни передбачають, що загальний розмір річних премій не може перевищувати 30% фонду сталої заробітної плати державного службовця за рік.

Верховна Рада розгляне законопроект про регулювання обігу криптоактивів, яким регулятора наділять слідчими повноваженнями

Регулятор ринку криптоактивів зможе отримувати доступ до приміщення емітента, оферента, особи, яка подає заявку на допуск до торгів, або постачальника послуг, а також до інформаційних систем і носіїв інформації.

Кабмін затвердив Концепцію національної системи стратегічного планування, вказавши, що «на загальнодержавному рівні відсутня ефективна система цілевизначення»

Кабмін доручив собі розробити законопроект щодо розбудови національної системи стратегічного планування до червня 2026 року.

«Помічники суддів та секретарі судового засідання в умовах існуючих фінансових проблем можуть бути схильними до корупції» – Комітет ВРУ з питань правової політики

Народні депутати виступили проти надання помічникам суддів та секретарям судового засідання права доступу до державних реєстрів і банків даних.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду