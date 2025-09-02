Практика судів
У Святошинському районі частково обмежать рух

07:36, 2 вересня 2025
З 2 по 7 вересня у Святошинському районі Києва частково обмежать рух вулицею Чистяківською через ремонт дороги.
З 2 до 7 вересня у Святошинському районі Києва буде частково обмежено рух транспорту вулицею Чистяківською. Про це повідомили у КК «Київавтодор».

Обмеження пов’язані з виконанням поточного ремонту вулично-дорожньої мережі на ділянці між провулками Антоніни Смереки та Чистяківським.

Також ми писали, що у Києві обмежать рух трамвайним шляхопроводом на проспекті Шухевича до кінця грудня.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Зображали з головою півня, побили, вкрали iPhone та відвезли до ТЦК – суд визнав незаконними дії поліції під час рейду в гей-клубі на День жалоби

Голосіївський райсуд Києва навіть постановив окрему ухвалу за наслідками затримання відвідувачів столичного гей-клубу.

Якщо підприємець діяв у межах роз’яснень податківців, це не буде вважатися злочином — комітет рекомендував законопроект

Не буде вважатися злочином діяння особи, вчинене на підставі роз’яснень, наданих уповноваженими центральними органами виконавчої влади щодо порядку застосування норм податкового чи митного законодавства.

До окладів працівників судів і помічників застосують підвищувальні коефіцієнти — в уряді підтвердили прийняття постанов

До окладів помічників у Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів буде застосовано підвищувальній коефіцієнт 1,45.

Кабмін опублікував постанову про дозвіл на виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад

Відповідно до постанови депутатка місцевої ради, яка одночасно є вчителем чи лікарем, зможе виїхати за кордон, а ось секретар ради – ні.

Команда Мінцифри представила Президенту проект «Електронний суд»

Українці зможуть подавати заяви у простих категоріях справ через Дію та відстежувати кожен етап їх розгляду онлайн, повідомили в Офісі Президента.

