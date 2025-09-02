У Святошинському районі частково обмежать рух

З 2 по 7 вересня у Святошинському районі Києва частково обмежать рух вулицею Чистяківською через ремонт дороги.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 2 до 7 вересня у Святошинському районі Києва буде частково обмежено рух транспорту вулицею Чистяківською. Про це повідомили у КК «Київавтодор».

Обмеження пов’язані з виконанням поточного ремонту вулично-дорожньої мережі на ділянці між провулками Антоніни Смереки та Чистяківським.

Також ми писали, що у Києві обмежать рух трамвайним шляхопроводом на проспекті Шухевича до кінця грудня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.