В Святошинском районе частично ограничат движение

Со 2 по 7 сентября в Святошинском районе Киева частично ограничат движение по улице Чистяковской из-за ремонта дороги.

С 2 по 7 сентября в Святошинском районе Киева будет частично ограничено движение транспорта по улице Чистяковской. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

Ограничения связаны с выполнением текущего ремонта улично-дорожной сети на участке между переулками Антонины Смереки и Чистяковским.

