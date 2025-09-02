В Святошинском районе частично ограничат движение

С 2 по 7 сентября в Святошинском районе Киева будет частично ограничено движение транспорта по улице Чистяковской. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».
Ограничения связаны с выполнением текущего ремонта улично-дорожной сети на участке между переулками Антонины Смереки и Чистяковским.
