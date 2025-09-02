Пропуск жінок-депутаток місцевих рад на кордоні буде здійснюватися лише після оновлення баз даних

У прикордонній службі пояснили, що жінок-депутаток місцевих рад не випустять за кордон, якщо інформація щодо них не буде оновлена у базі даних.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Кабмін опублікував постанову про дозвіл на виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад.

Згодом Державна прикордонна служба України роз’яснила питання щодо правил перетинання державного кордону жінками-депутатами місцевих рад.

У відомстві зазначили, що відтепер дія обмежень, передбачених пунктом 2-14 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57, не поширюється на жінок-депутатів місцевих рад. Водночас виключення становлять ті депутатки, які є посадовими особами місцевого самоврядування.

«Тобто жінки, які є депутатами місцевих рад, можуть виїжджати за кордон без обмежень, а депутатки, які працюють в органах місцевого самоврядування, мають відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату коштом місцевого бюджету – мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження, а також з метою відвідування дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України.

Наголосимо, що пропуск зазначеної категорії осіб на виїзд України буде здійснюватися лише після оновлення відповідних баз даних у спосіб та терміни, визначені Кабінетом Міністрів України», - заявили у ДПСУ.

Також органам місцевого самоврядування рекомендовано подати в 3-денний строк до Адміністрації Державної прикордонної служби оновлені списки таких жінок та в подальшому в разі кадрових змін подавати оновлену інформацію не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення

