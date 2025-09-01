Практика судів
Кабмін опублікував постанову про дозвіл на виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад

17:10, 1 вересня 2025
Відповідно до постанови депутатка місцевої ради, яка одночасно є вчителем чи лікарем, зможе виїхати за кордон, а ось секретар ради – ні.
Кабмін 1 вересня опублікував постанова від 27 серпня 2025 р. №1054 «Деякі питання перетинання державного кордону громадянами України».

Відповідно до неї внесені зміни до пункту 2-14 Правил перетинання державного кордону, якими надано дозвіл на виїзд депутатам місцевих рад з числа жінок, крім тих, які є посадовими особами місцевого самоврядування.

Також органам місцевого самоврядування рекомендовано подати в 3-денний строк до Адміністрації Державної прикордонної служби оновлені списки таких жінок та в подальшому в разі кадрових змін подавати оновлену інформацію не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко надав роз’яснення щодо умов перетину державного кордону жінками-депутатками місцевих рад.

З нього випливає, що дозвіл на виїзд за кордон не поширюється на тих жінок-депутаток, хто одночасно є посадовими особами місцевого самоврядування. Наприклад, на секретаря місцевої ради.

Однак, якщо жінка є вчителем, лікарем чи має іншу роботу, не пов’язану з органом місцевого самоврядування, то вона зможе вільно виїхати.

«Депутат місцевої (сільської, селищної, міської, районної у містах, районної , обласної) ради – це неоплачувана діяльність. Тож законодавство не забороняє працювати на інших роботах, зокрема тих, що не повʼязані з органами місцевого самоврядування.

Наприклад, депутатка місцевої ради може бути вчителькою чи лікаркою. В такому випадку вона може перетинати кордон.

Але якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування та, відповідно, отримує зарплату з місцевого бюджету – то виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно у межах службового відрядження.

Також, згідно із ухваленою постановою, органи місцевого самоврядування у триденний строк мають подати до Державної прикордонної служби України оновлені списки осіб, які визначені у пункті 2-14 Урядової постанови № 57.

У подальшому, під час кадрових змін, така інформація має подаватися до ДПСУ не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення», пояснив Ігор Клименко.

Нагадаємо, що Кабмін також дозволив виїзд за кордон чоловікам 18-22 років включно, крім посадовців, які визначені у пункті 2-14 Правил перетинання кордону. Однак чоловікам потрібно буде показати на кордоні військово-обліковий документ.

Автор: Наталя Мамченко

