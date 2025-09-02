Пропуск женщин-депутатов местных советов на границе будет осуществляться только после обновления баз данных

В пограничной службе пояснили, что женщин-депутатов местных советов не выпустят за границу, если информация о них не будет обновлена в базе данных.

Фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин опубликовал постановление о разрешении на выезд за границу женщинам-депутатам местных советов.

Впоследствии Государственная пограничная служба Украины разъяснила вопрос относительно правил пересечения государственной границы женщинами-депутатами местных советов.

В ведомстве отметили, что отныне действие ограничений, предусмотренных пунктом 2-14 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 г. № 57, не распространяется на женщин-депутатов местных советов. В то же время исключение составляют те депутатки, которые являются должностными лицами местного самоуправления.

«То есть женщины, которые являются депутатами местных советов, могут выезжать за границу без ограничений, а депутатки, которые работают в органах местного самоуправления, имеют соответствующие должностные полномочия по осуществлению организационно-распорядительных и консультативно-совещательных функций и получают заработную плату за счет местного бюджета, – имеют право пересекать государственную границу на основании соответствующих решений о служебных командировках, а также с целью посещения детей, находящихся за пределами Украины, или для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины.

Отметим, что пропуск указанной категории лиц на выезд из Украины будет осуществляться только после обновления соответствующих баз данных способом и в сроки, определенные Кабинетом Министров Украины», – заявили в ГПСУ.

Также органам местного самоуправления рекомендовано подать в 3-дневный срок в Администрацию Государственной пограничной службы обновленные списки таких женщин и в дальнейшем в случае кадровых изменений подавать обновленную информацию не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.