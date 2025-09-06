Практика судів
Українцям пояснили нюанси надання неоплачуваної відпустки

18:10, 6 вересня 2025
Законодавство передбачає два основні види таких відпусток.
Українцям пояснили нюанси надання неоплачуваної відпустки
Неоплачувана відпустка — це законне право працівника тимчасово бути відсутнім на роботі без збереження заробітної плати. Вона може надаватись як за домовленістю сторін, так і в обов’язковому порядку — в окремих випадках, передбачених законодавством.

Держпраці пояснює, що під час воєнного стану працівники мають можливість оформити відпустку без збереження заробітної плати за певних умов. Законодавство передбачає два основні види таких відпусток: за згодою сторін або в обов’язковому порядку. Кожен вид має свої особливості, зокрема умови оформлення, тривалість і порядок припинення.

Відпустки без збереження заробітної плати передбачено ст. 25 і ст. 26 Закону України «Про відпустки».

Ці статті містять інформацію про те, кому та в яких випадках (тобто за яких обставин) можуть надаватися такі відпустки та якою буде їх тривалість. Але в період воєнного стану працівники можуть оформлювати ще один вид відпустки без збереження заробітної плати.

Це право закріплене ст. 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», де вказано дві підстави для її надання. Так, в ч. 3 ст. 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі – Закон №2136) зазначено, що роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого ч. 1 ст. 26 Закону про відпустки.

Також, ч. 4 ст. 12 Закону №2136, містить положення, що у період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше ніж 90 календарних днів, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки.

За положеннями ч. 3 ст. 12 Закону №2136 неоплачувана відпустка може надаватися будь-якому працівнику всіх підприємств, незалежно від місця розташування, а не тільки тим, які зосереджені в зонах проведення бойових дій. Такої умови Закон №2136 не містить.

Так, як воєнний стан діє на всій території України, то незалежно від місця дислокації підприємства – у зоні бойових дій, або на іншій території – підприємство має право оформлювати відпустку без збереження зарплати через воєнний стан своїм працівникам. Суттєвим нюансом такої відпустки є те, що надається така відпустка лише за згодою сторін.

Це означає, що роботодавець може відмовити у її наданні.

Відпустка без збереження зарплати за ч. 3. ст. 12 Закону №2136 надається за згодою сторін, але надається вона без обмеження строку, встановленого ч. 1 ст. 26 Закону про відпустки.

