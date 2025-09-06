Практика судов
  1. В Украине

Украинцам объяснили нюансы предоставления неоплачиваемого отпуска

18:10, 6 сентября 2025
Законодательство предусматривает два основных вида таких отпусков.
Украинцам объяснили нюансы предоставления неоплачиваемого отпуска
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Неоплачиваемый отпуск — это законное право работника временно отсутствовать на работе без сохранения заработной платы. Он может предоставляться как по соглашению сторон, так и в обязательном порядке — в отдельных случаях, предусмотренных законодательством.

Гоструда разъясняет, что во время действия военного положения работники имеют возможность оформить отпуск без сохранения заработной платы при соблюдении определённых условий. Законодательство предусматривает два основных вида таких отпусков: по соглашению сторон или в обязательном порядке. Каждый вид имеет свои особенности, в частности условия оформления, продолжительность и порядок прекращения.

Отпуски без сохранения заработной платы предусмотрены ст. 25 и ст. 26 Закона Украины «Об отпусках».

Эти статьи содержат информацию о том, кому и в каких случаях (то есть при каких обстоятельствах) могут предоставляться такие отпуски и какова будет их продолжительность. Однако в период военного положения работники могут оформлять ещё один вид отпуска без сохранения заработной платы.

Это право закреплено в ст. 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», где указаны два основания для его предоставления. Так, в ч. 3 ст. 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» (далее – Закон №2136) указано, что работодатель по просьбе работника может предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, установленного ч. 1 ст. 26 Закона об отпусках.

Также, ч. 4 ст. 12 Закона №2136 содержит положение, что в период действия военного положения работодатель по заявлению работника, который выехал за пределы территории Украины или приобрёл статус внутренне перемещённого лица, в обязательном порядке предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, определённой в заявлении, но не более чем 90 календарных дней, без зачёта времени пребывания в отпуске в трудовой стаж, дающий право на ежегодный основной отпуск, предусмотренный п. 4 ч. 1 ст. 9 Закона об отпусках.

Согласно положениям ч. 3 ст. 12 Закона №2136 неоплачиваемый отпуск может предоставляться любому работнику всех предприятий, независимо от их местонахождения, а не только тем, которые находятся в зонах ведения боевых действий. Такое условие в Законе №2136 отсутствует.

Так как военное положение действует на всей территории Украины, то независимо от расположения предприятия — в зоне боевых действий или в другом регионе — предприятие имеет право оформлять отпуск без сохранения зарплаты своим работникам в связи с военным положением. Существенной особенностью такого отпуска является то, что он предоставляется только по соглашению сторон.

Это означает, что работодатель может отказать в его предоставлении.

Отпуск без сохранения заработной платы по ч. 3 ст. 12 Закона №2136 предоставляется по согласию сторон, но предоставляется он без ограничения срока, установленного ч. 1 ст. 26 Закона об отпусках.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда отпуск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В УПК предлагают изменить основания для возврата временно изъятого имущества

Также законодатели предлагают, чтобы в уголовном производстве, где ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок наложенного определением следственного судьи ареста на деньги субъектов хозяйствования ограничивался сроком в 4 месяца и продлевался только при определенных условиях.

Те, кто вложил деньги в криптоактивы, но не могут это доказать, смогут одноразово показать государству эти криптоактивы и так их легализовать – Гетманцев о законопроекте 10225-д

Порядок налогообложения криптоактивов предлагают сделать по образцу налогообложения для ценных бумаг, то есть облагаться налогом будет прибыль, а не общий доход от операций с криптоактивами.

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Этический совет может в любой момент прекратить свою деятельность – иностранные эксперты сложили полномочия

В составе Этического совета осталось только четверо юристов, однако только одна из них представляет иностранных экспертов.

Изображали с головой петуха, избили, украли iPhone и отвезли в ТЦК – суд признал незаконными действия полиции во время рейда в гей-клубе в День траура

Голосеевский райсуд Киева даже вынес отдельное постановление по результатам задержания посетителей столичного гей-клуба.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду