Обстріл Києва — патрульні показали перші хвилини після удару, відео

16:05, 7 вересня 2025
Під час атаки постраждав також правоохоронець.
Обстріл Києва — патрульні показали перші хвилини після удару, відео
Фото: ДСНС
Як відомо, Київ пережив черговий комбінований удар росіян, внаслідок якого є загиблі та постраждалі. Патрульна поліція показали перші хвилини після обстрілу столиці.

"Під час ворожої атаки травмувань зазнав і наш патрульний. Екіпаж саме перекривав рух, як неподалік від них впала ракета. Механічних пошкоджень зазнав службовий автомобіль, а патрульного ушпиталили", - розповіли у поліції.

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та автомобілі. Рятувальні операції тривають.

 

Нагадаємо, що РФ вперше атакувала Україну понад 800 шахедами. 

Постраждала будівля Кабміну у Києві через нічний обстріл. 

Київ обстріл

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

