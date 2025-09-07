У Литві будуть вмикати сирени у разі загрози від дронів

Відтепер у разі виявлення небезпечного безпілотника жителів інформуватимуть не лише через повідомлення на телефон, а й за допомогою сирен.

У Литві затвердили новий алгоритм реагування на інциденти в повітряному просторі. Відтепер у разі виявлення небезпечного безпілотника жителів інформуватимуть не лише через повідомлення на телефон, а й за допомогою сирен. Про це заявив міністр внутрішніх справ Владас Кондратовичус, пише LRT.

«У разі вторгнення та ідентифікації, що дрон може нести вибухівку, ймовірно, буде оголошено червоний сигнал. Жителям варто пам’ятати, що попередження можуть надходити не тільки на телефони, а й у вигляді сирен та інших засобів», — пояснив міністр.

За його словами, якщо дрон не становить прямої загрози, але може порушити повітряний простір країни, оголошуватимуть жовтий рівень небезпеки. Тоді мешканці потенційно ризикованих районів отримають попередження з рекомендаціями бути обережними.

Алгоритм також передбачає мобілізацію військових і прикордонників, підвищення рівня готовності та використання наявних засобів для нейтралізації небезпечних цілей. Система попередження населення покликана забезпечити оперативне інформування громадян.

За даними ЗМІ, нові заходи ухвалено після інциденту в липні, коли два дрони «Гербера» з Білорусі порушили повітряний простір Литви. Один із них ніс 2 кілограми вибухівки.

