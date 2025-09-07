В Литве будут включать сирены в случае угрозы от дронов

Отныне в случае обнаружения опасного беспилотника жителей будут информировать не только через сообщения на телефон, но и с помощью сирен.

В Литве утвердили новый алгоритм реагирования на инциденты в воздушном пространстве. Отныне в случае обнаружения опасного беспилотника жителей будут информировать не только через сообщения на телефон, но и с помощью сирен. Об этом заявил министр внутренних дел Владас Кондратовичус, пишет LRT.

«В случае вторжения и идентификации, что дрон может нести взрывчатку, вероятно, будет объявлен красный сигнал. Жителям стоит помнить, что предупреждения могут поступать не только на телефоны, но и в виде сирен и других средств», — пояснил министр.

По его словам, если дрон не представляет прямой угрозы, но может нарушить воздушное пространство страны, будет объявлен желтый уровень опасности. Тогда жители потенциально рискованных районов получат предупреждение с рекомендациями быть осторожными.

Алгоритм также предусматривает мобилизацию военных и пограничников, повышение уровня готовности и использование имеющихся средств для нейтрализации опасных целей. Система оповещения населения призвана обеспечить оперативное информирование граждан.

По данным СМИ, новые меры приняты после инцидента в июле, когда два дрона «Гербера» из Беларуси нарушили воздушное пространство Литвы. Один из них нес 2 килограмма взрывчатки.

