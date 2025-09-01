Практика судів
Кабмін затвердив Концепцію національної системи стратегічного планування, вказавши, що «на загальнодержавному рівні відсутня ефективна система цілевизначення»

07:50, 1 вересня 2025
Кабмін доручив собі розробити законопроект щодо розбудови національної системи стратегічного планування до червня 2026 року.
Кабмін розпорядженням №853-р затвердив Концепцію національної системи стратегічного планування, що додається і план заходів з реалізації Концепції національної системи стратегічного планування.

План передбачає розробку до червня 2026 року законопроекту, яким буде врегульовано питання щодо розбудови національної системи стратегічного планування.

Як вказано у затвердженій Концепції, в Україні на загальнодержавному рівні відсутня проста та ефективна система цілевизначення, цілепокладання та забезпечення цілеспрямованого розвитку, яка реалізується через взаємоузгоджену ієрархічну систему документів державного стратегічного планування.

Наслідками існування зазначеної проблеми є:

  • відсутність бачення розвитку країни та довгострокових цілей або орієнтирів, підтримуваних суспільством, які дають змогу забезпечити цілеспрямований і прогнозований розвиток країни, синергетичний ефект від реалізації стратегій і інвестиційних планів бізнесу та влади, підвищити рівень довіри до влади на основі прозорого та прогнозованого прийняття обґрунтованих рішень щодо проведення реформ, необхідних для досягнення визначених цілей;
  • відсутність ієрархічного зв’язку різних типів документів між собою, що спотворює процес стратегічного планування, — за рахунок великої кількості фрагментарних документів та цілей формується уявлення широкого стратегічного бачення без скоординованого та об’єднаного руху щодо досягнення цілей;
  • відсутність практики проведення оцінки ефективності реалізації стратегічних документів та відповідальності за їх невиконання або неналежне виконання, що призводить до неконтрольованого збільшення кількості стратегічних документів та відповідно розпорошення фінансових ресурсів, зокрема інвестиційних, замість їх концентрації на пріоритетних з точки зору довгострокової стратегії напрямах розвитку.

У зазначених умовах неможливо реалізувати запит на довгостроковий документ — стратегію розвитку країни — як основу суспільного консенсусу навколо бачення, цілей і шляхів розвитку України. Навіть за умови розроблення такого документа його імплементація в умовах законодавства не буде ефективною через відсутність відповідної системи документів, зв’язку між стратегічним і бюджетним плануванням, методологічної бази, обов’язкової оцінки та публічного звітування (відповідальності) про результати.

Отже, метою Концепції є формування підходу до розбудови системи визначення та досягнення довгострокових цілей розвитку України, всі елементи якої є взаємоузгодженими, враховують умови безпекового середовища та ресурсні можливості держави і спрямовані на досягнення підтримуваних суспільством довгострокових орієнтирів.

Нижче наводимо відповідну Концепцію.

Автор: Наталя Мамченко

Кабінет Міністрів України

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
