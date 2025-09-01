Кабмін затвердив Концепцію національної системи стратегічного планування, вказавши, що «на загальнодержавному рівні відсутня ефективна система цілевизначення»

Кабмін розпорядженням №853-р затвердив Концепцію національної системи стратегічного планування, що додається і план заходів з реалізації Концепції національної системи стратегічного планування.
План передбачає розробку до червня 2026 року законопроекту, яким буде врегульовано питання щодо розбудови національної системи стратегічного планування.
Як вказано у затвердженій Концепції, в Україні на загальнодержавному рівні відсутня проста та ефективна система цілевизначення, цілепокладання та забезпечення цілеспрямованого розвитку, яка реалізується через взаємоузгоджену ієрархічну систему документів державного стратегічного планування.
Наслідками існування зазначеної проблеми є:
У зазначених умовах неможливо реалізувати запит на довгостроковий документ — стратегію розвитку країни — як основу суспільного консенсусу навколо бачення, цілей і шляхів розвитку України. Навіть за умови розроблення такого документа його імплементація в умовах законодавства не буде ефективною через відсутність відповідної системи документів, зв’язку між стратегічним і бюджетним плануванням, методологічної бази, обов’язкової оцінки та публічного звітування (відповідальності) про результати.
Отже, метою Концепції є формування підходу до розбудови системи визначення та досягнення довгострокових цілей розвитку України, всі елементи якої є взаємоузгодженими, враховують умови безпекового середовища та ресурсні можливості держави і спрямовані на досягнення підтримуваних суспільством довгострокових орієнтирів.
Нижче наводимо відповідну Концепцію.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.