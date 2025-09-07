Кабмин утвердил Концепцию национальной системы стратегического планирования, указав, что «на общегосударственном уровне отсутствует эффективная система целеполагания»

Кабмин поручил себе разработать законопроект по развитию национальной системы стратегического планирования до июня 2026 года.

Кабмин распоряжением №853-р утвердил прилагаемую Концепцию национальной системы стратегического планирования и план мероприятий по реализации Концепции.

План предусматривает разработку до июня 2026 года законопроекта, которым будет урегулирован вопрос развития национальной системы стратегического планирования.

Как указано в утвержденной Концепции, в Украине на общегосударственном уровне отсутствует простая и эффективная система целеполагания и обеспечения целенаправленного развития, которая реализуется через взаимосогласованную иерархическую систему документов государственного стратегического планирования.

Последствиями существования указанной проблемы являются:

отсутствие видения развития страны и долгосрочных целей или ориентиров, поддерживаемых обществом, которые позволяют обеспечить целенаправленное и прогнозируемое развитие страны, синергетический эффект от реализации стратегий и инвестиционных планов бизнеса и власти, повысить уровень доверия к власти на основе прозрачного и прогнозируемого принятия обоснованных решений по проведению реформ, необходимых для достижения определенных целей;

отсутствие иерархической связи различных типов документов между собой, что искажает процесс стратегического планирования, — за счет большого количества фрагментарных документов и целей формируется представление широкого стратегического видения без скоординированного и объединенного движения по достижению целей;

отсутствие практики проведения оценки эффективности реализации стратегических документов и ответственности за их невыполнение или ненадлежащее выполнение, что приводит к неконтролируемому увеличению количества стратегических документов и соответственно распылению финансовых ресурсов, в частности инвестиционных, вместо их концентрации на приоритетных с точки зрения долгосрочной стратегии направлениях развития.

В указанных условиях невозможно реализовать запрос на долгосрочный документ — стратегию развития страны — как основу общественного консенсуса вокруг видения, целей и путей развития Украины. Даже при условии разработки такого документа его имплементация в условиях законодательства не будет эффективной из-за отсутствия соответствующей системы документов, связи между стратегическим и бюджетным планированием, методологической базы, обязательной оценки и публичной отчетности (ответственности) о результатах.

Таким образом, целью Концепции является формирование подхода к развитию системы определения и достижения долгосрочных целей развития Украины, все элементы которой являются взаимосогласованными, учитывают условия среды безопасности и ресурсные возможности государства и направлены на достижение поддерживаемых обществом долгосрочных ориентиров.

Автор: Наталя Мамченко

