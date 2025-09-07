Кабмин утвердил Концепцию национальной системы стратегического планирования, указав, что «на общегосударственном уровне отсутствует эффективная система целеполагания»

Кабмин распоряжением №853-р утвердил прилагаемую Концепцию национальной системы стратегического планирования и план мероприятий по реализации Концепции.
План предусматривает разработку до июня 2026 года законопроекта, которым будет урегулирован вопрос развития национальной системы стратегического планирования.
Как указано в утвержденной Концепции, в Украине на общегосударственном уровне отсутствует простая и эффективная система целеполагания и обеспечения целенаправленного развития, которая реализуется через взаимосогласованную иерархическую систему документов государственного стратегического планирования.
Последствиями существования указанной проблемы являются:
В указанных условиях невозможно реализовать запрос на долгосрочный документ — стратегию развития страны — как основу общественного консенсуса вокруг видения, целей и путей развития Украины. Даже при условии разработки такого документа его имплементация в условиях законодательства не будет эффективной из-за отсутствия соответствующей системы документов, связи между стратегическим и бюджетным планированием, методологической базы, обязательной оценки и публичной отчетности (ответственности) о результатах.
Таким образом, целью Концепции является формирование подхода к развитию системы определения и достижения долгосрочных целей развития Украины, все элементы которой являются взаимосогласованными, учитывают условия среды безопасности и ресурсные возможности государства и направлены на достижение поддерживаемых обществом долгосрочных ориентиров.
Ниже приводим соответствующую Концепцию.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.