Кабмин утвердил Концепцию национальной системы стратегического планирования, указав, что «на общегосударственном уровне отсутствует эффективная система целеполагания»

17:00, 7 сентября 2025
Кабмин поручил себе разработать законопроект по развитию национальной системы стратегического планирования до июня 2026 года.
Кабмин распоряжением №853-р утвердил прилагаемую Концепцию национальной системы стратегического планирования и план мероприятий по реализации Концепции.

План предусматривает разработку до июня 2026 года законопроекта, которым будет урегулирован вопрос развития национальной системы стратегического планирования.

Как указано в утвержденной Концепции, в Украине на общегосударственном уровне отсутствует простая и эффективная система целеполагания и обеспечения целенаправленного развития, которая реализуется через взаимосогласованную иерархическую систему документов государственного стратегического планирования.

Последствиями существования указанной проблемы являются:

  • отсутствие видения развития страны и долгосрочных целей или ориентиров, поддерживаемых обществом, которые позволяют обеспечить целенаправленное и прогнозируемое развитие страны, синергетический эффект от реализации стратегий и инвестиционных планов бизнеса и власти, повысить уровень доверия к власти на основе прозрачного и прогнозируемого принятия обоснованных решений по проведению реформ, необходимых для достижения определенных целей;
  • отсутствие иерархической связи различных типов документов между собой, что искажает процесс стратегического планирования, — за счет большого количества фрагментарных документов и целей формируется представление широкого стратегического видения без скоординированного и объединенного движения по достижению целей;
  • отсутствие практики проведения оценки эффективности реализации стратегических документов и ответственности за их невыполнение или ненадлежащее выполнение, что приводит к неконтролируемому увеличению количества стратегических документов и соответственно распылению финансовых ресурсов, в частности инвестиционных, вместо их концентрации на приоритетных с точки зрения долгосрочной стратегии направлениях развития.

В указанных условиях невозможно реализовать запрос на долгосрочный документ — стратегию развития страны — как основу общественного консенсуса вокруг видения, целей и путей развития Украины. Даже при условии разработки такого документа его имплементация в условиях законодательства не будет эффективной из-за отсутствия соответствующей системы документов, связи между стратегическим и бюджетным планированием, методологической базы, обязательной оценки и публичной отчетности (ответственности) о результатах.

Таким образом, целью Концепции является формирование подхода к развитию системы определения и достижения долгосрочных целей развития Украины, все элементы которой являются взаимосогласованными, учитывают условия среды безопасности и ресурсные возможности государства и направлены на достижение поддерживаемых обществом долгосрочных ориентиров.

Ниже приводим соответствующую Концепцию.

Автор: Наталя Мамченко

Кабинет Министров Украины

