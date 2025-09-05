Практика судів
Суддям необхідно підвищити розмір суддівської винагороди, тому що інфляція «з’їдає» дохід суддів – Станіслав Кравченко

16:02, 5 вересня 2025
Питання відповідності розміру суддівської винагороди реаліям сьогодення 12 вересня розгляне Пленум Верховного Суду.
Суддям необхідно підвищити розмір суддівської винагороди, тому що інфляція «з'їдає» дохід суддів – Станіслав Кравченко
Джерело фото: Верховний Суд
Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко 5 вересня повідомив, що розмір суддівської винагороди вже давно не відповідає фінансовим реаліям сьогодення.

«Попередня судова реформа передбачала суттєве підвищення розміру суддівської винагороди, однак надовго досягнень реформи не вистачило. Як відомо, з 2021 року розмір прожиткового мінімуму для визначення базового розміру посадового окладу судді є «замороженим» на рівні 2 102 гривні. Чомусь з того часу відбувається так, що для суддів є один розмір прожиткового мінімуму, а для інших громадян – свій розмір прожиткового мінімуму», - розповів Станіслав Кравченко під час конференції «6 років ВАКС: результати та перспективи».

Станіслав Кравченко зазначив, що хоча раніше Верховний Суд достатньо стримано ставився до ідеї підвищення розміру суддівської винагороди, однак вже настав час приділити увагу цьому питанню.

«Під час пандемії COVID-19, під час війни, ми це питання намагалися не підіймати. У 2023 році Пленум Верховного Суду навіть відмовив у зверненні до Конституційного Суду стосовного «замороженого» розміру прожиткового мінімуму для визначення базового розміру посадового окладу судді. Але зараз ми порахували динаміку інфляції та з’ясували, що інфляція «з’їла» суддівську винагороду на 78% від її первісної фінансової спроможності», - розповів Станіслав Кравченко.

Як повідомив голова Верховного Суду, 12 вересня відбудеться Пленум Верховного Суду, на якому буде обговорюватися ситуація з розміром суддівської винагороди, а також законопроекти, якими пропонується відв’язати посадові оклади суддів та інших «бюджетників» від прожиткового мінімуму та встановити, що розмір суддівської винагороди буде визначатися в «орудних величинах».

«Так, ми розуміємо, що зараз всім важко. Однак держава все ж повинна дбати про належне забезпечення судової влади», - додав Станіслав Кравченко.

Нагадаємо, що Рада суддів України 2 червня вирішила звернутися до Пленуму Верховного Суду щодо визнання неконституційною норми закону про Державний бюджет на 2025 рік, якою визначено «заморожений» прожитковий мінімум для розрахунку суддівської винагороди на рівні 2 102 гривні.

Автор: В’ячеслав Хрипун

