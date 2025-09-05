Практика судов
Судьям необходимо повысить размер судейского вознаграждения, потому что инфляция «съедает» доходы судей – Станислав Кравченко

16:02, 5 сентября 2025
Вопрос соответствия размера судейского вознаграждения реалиям сегодняшнего дня, 12 сентября рассмотрит Пленум Верховного Суда.
Судьям необходимо повысить размер судейского вознаграждения, потому что инфляция «съедает» доходы судей – Станислав Кравченко
Источник фото: Верховный Суд
Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко 5 сентября сообщил, что размер судейского вознаграждения уже давно не соответствует финансовым реалиям современности.

«Предыдущая судебная реформа предполагала существенное повышение размера судейского вознаграждения, однако надолго достижений реформы не хватило. Как известно, с 2021 года размер прожиточного минимума для определения базового размера должностного оклада судьи «заморожен» на уровне 2 102 гривны. Почему-то с тех пор происходит так, что для судей есть один размер прожиточного минимума, а для других граждан существует свой размер прожиточного минимума», - рассказал Станислав Кравченко во время конференции «6 лет ВАКС: результаты и перспективы». 

Станислав Кравченко отметил, что хотя ранее Верховный Суд достаточно сдержанно относился к идее повышения размера судейского вознаграждения, однако уже настало время уделить внимание этому вопросу. 

«Во время пандемии COVID-19, во время войны, мы этот вопрос старались не поднимать. В 2023 году Пленум Верховного Суда даже отказал в обращении в Конституционный Суд  относительно «замороженного» размера прожиточного минимума для определения базового размера должностного оклада судьи. Но сейчас мы посчитали динамику инфляции и выяснили, что инфляция «съела» судейское вознаграждение на 78% от его первоначальной финансовой способности», - рассказал Станислав Кравченко. 

Как сообщил председатель Верховного Суда, 12 сентября состоится Пленум Верховного Суда, на котором будет обсуждаться ситуация с размером судейского вознаграждения, а также законопроекты, которыми предлагается отвязать должностные оклады судей и других «бюджетников» от прожиточного минимума и установить, что размер судейского вознаграждения будет определяться в «орудных величинах». 

«Да, мы понимаем, что сейчас всем тяжело. Однако государство все же должно заботиться о надлежащем обеспечении судебной власти», – добавил Станислав Кравченко. 

Напомним, что Совет судей Украины 2 июня решил обратиться к Пленуму Верховного Суда относительно признания неконституционной нормы закона о Государственном бюджете на 2025 год, которая определяет «замороженный» прожиточный минимум для расчета судейского вознаграждения на уровне 2 102 гривны.

Автор: Вячеслав Хрипун

