На Буковині прикордонники фіксують диких тварин біля держкордону – фото

17:09, 7 вересня 2025
Косулі, лосі та лиси постійно потрапляють в об’єктиви камер спостереження.
На Буковині прикордонники фіксують диких тварин біля держкордону – фото
Прикордонники Чернівецького загону на державному кордоні фіксують не лише порушників, а й мешканців дикої природи. Камери спостереження регулярно «знімають» косуль, лосів та лисиць, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Втім, трапляються і значно небезпечніші зустрічі. Часто до прикордонних територій заходять дикі кабани, а на гірських ділянках можна побачити й Карпатську рись.

