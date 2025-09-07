На Буковині прикордонники фіксують диких тварин біля держкордону – фото

Косулі, лосі та лиси постійно потрапляють в об’єктиви камер спостереження.

Прикордонники Чернівецького загону на державному кордоні фіксують не лише порушників, а й мешканців дикої природи. Камери спостереження регулярно «знімають» косуль, лосів та лисиць, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Втім, трапляються і значно небезпечніші зустрічі. Часто до прикордонних територій заходять дикі кабани, а на гірських ділянках можна побачити й Карпатську рись.

