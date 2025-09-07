На Буковине пограничники фиксируют диких животных возле госграницы – фото

Косули, лоси и лисы постоянно попадают в объективы камер наблюдения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пограничники Черновицкого отряда на государственной границе фиксируют не только нарушителей, но и обитателей дикой природы. Камеры наблюдения регулярно «снимают» косуль, лосей и лисиц, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Однако случаются и значительно более опасные встречи. Часто к пограничным территориям заходят дикие кабаны, а на горных участках можно увидеть и Карпатскую рысь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.