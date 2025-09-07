На Буковине пограничники фиксируют диких животных возле госграницы – фото

Пограничники Черновицкого отряда на государственной границе фиксируют не только нарушителей, но и обитателей дикой природы. Камеры наблюдения регулярно «снимают» косуль, лосей и лисиц, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
Однако случаются и значительно более опасные встречи. Часто к пограничным территориям заходят дикие кабаны, а на горных участках можно увидеть и Карпатскую рысь.
