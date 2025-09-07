Удари РФ по Києву показують, що Путін почувається безкарним, — прем'єр Британії Стармер

Ці боягузливі удари показують, що Путін вважає, що може діяти безкарно, — заявив Кір Стармер.

Фото: КМВА

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Масована нічна атака Росії по Києву та низці інших українських регіонів демонструє, що Путін ігнорує заклики до миру та діє з відчуттям повної безкарності. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Він наголосив, що внаслідок атаки загинули люди, пошкоджена інфраструктура, а вперше під ударом опинилася будівля уряду України.

"Ці боягузливі удари показують, що Путін вважає, що може діяти безкарно. Він несерйозно ставиться до миру. Зараз, як ніколи раніше, ми повинні твердо стояти на підтримці України та її суверенітету", - зазначив британський прем’єр.

Нагадаємо, що РФ вперше атакувала Україну понад 800 шахедами.

Постраждала будівля Кабміну у Києві через нічний обстріл.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.