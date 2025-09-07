Юлія Свириденко показала, як виглядає будівля Уряду після російської атаки – фото

Росія вперше з початку вторгнення вдарила по будівлі Кабміну.

Вранці 7 вересня РФ поцілила по будівлі Кабінету Міністрів України. Про це повідомила прем’єр-міністер Юлія Свириденко.

За її словами, пожежу вдалося оперативно ліквідувати, ніхто з працівників не постраждав.

«Російський терор не зупинить роботу Уряду. Руйнування відновимо. Але життя українців не повернути. За цю ніч по всій країні через російський обстріл загинули чотири людини і понад 44 зазнали поранень», — наголосила Свириденко.

Свириденко закликала міжнародних партнерів перетворити розчарування діями РФ на ефективну допомогу Україні. Зокрема, йдеться про посилення постачання систем протиповітряної оборони для захисту населення та енергетичної інфраструктури напередодні зими, а також про посилення санкцій проти Росії.

