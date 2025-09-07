Юлия Свириденко показала, как выглядит здание Правительства после российской атаки – фото

Россия впервые с начала вторжения ударила по зданию Кабмина.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Утром 7 сентября РФ попала по зданию Кабинета Министров Украины. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, пожар удалось оперативно ликвидировать, никто из сотрудников не пострадал.

«Российский террор не остановит работу Правительства. Разрушения восстановим. Но жизнь украинцев не вернуть. За эту ночь по всей стране из-за российского обстрела погибли четыре человека и более 44 получили ранения», — подчеркнула Свириденко.

Свириденко призвала международных партнеров превратить разочарование действиями РФ в эффективную помощь Украине. В частности, речь идет об усилении поставок систем противовоздушной обороны для защиты населения и энергетической инфраструктуры накануне зимы, а также об усилении санкций против России.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.