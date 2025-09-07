Уночі росіяни випустили по Україні 810 дронів – Повітряні Сили

У ніч на 7 вересня (з 17:00 6 вересня) Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням дронів-камікадзе та ракет наземного базування, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Очільник МЗС Андрій Сибіга зазначив, що ворог випустив вперше – понад 800 (!) дронів і ракет за одну ніч.
Також вперше від початку повномасштабної війни Росія завдала удару по будівлі Уряду України в Києві.
«Це саме по собі є серйозною ескалацією. Найбільший цинізм у тому, що ці жорстокі атаки відбуваються саме тоді, коли Президент Трамп докладає всіх зусиль для досягнення миру. Але замість того, щоб відповісти на ці зусилля та погодитися на зустріч лідерів, Путін відкидає дипломатію і посилює терор», - наголосив Сибіга.
Відтак, Україна наголошує, що російські «антирекорди» терору вимагають жорсткої відповіді.
«Нові суворі санкції проти Росії та нове посилення України, зокрема в сфері протиповітряної оборони. Очікування не дасть результату – діяти потрібно вже зараз», - підкреслив очільник МЗС.
Загалом радіотехнічними військами було виявлено та відстежено 823 повітряні цілі:
До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:30 вдалося знищити або придушити 751 ціль:
Разом із тим зафіксовано влучання 9 ракет та 54 дронів на 33 локаціях. Ще на 8 локаціях зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей.
