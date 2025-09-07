Уночі росіяни випустили по Україні 810 дронів – Повітряні Сили

Також вперше від початку повномасштабної війни Росія завдала удару по будівлі Уряду в Києві.

У ніч на 7 вересня (з 17:00 6 вересня) Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням дронів-камікадзе та ракет наземного базування, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Очільник МЗС Андрій Сибіга зазначив, що ворог випустив вперше – понад 800 (!) дронів і ракет за одну ніч.

Також вперше від початку повномасштабної війни Росія завдала удару по будівлі Уряду України в Києві.

«Це саме по собі є серйозною ескалацією. Найбільший цинізм у тому, що ці жорстокі атаки відбуваються саме тоді, коли Президент Трамп докладає всіх зусиль для досягнення миру. Але замість того, щоб відповісти на ці зусилля та погодитися на зустріч лідерів, Путін відкидає дипломатію і посилює терор», - наголосив Сибіга.

Відтак, Україна наголошує, що російські «антирекорди» терору вимагають жорсткої відповіді.

«Нові суворі санкції проти Росії та нове посилення України, зокрема в сфері протиповітряної оборони. Очікування не дасть результату – діяти потрібно вже зараз», - підкреслив очільник МЗС.

Загалом радіотехнічними військами було виявлено та відстежено 823 повітряні цілі:

810 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів, запущених із території РФ та тимчасово окупованого Криму;

9 крилатих ракет Іскандер-К з Курської області РФ;

4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 з ТОТ Криму.

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30 вдалося знищити або придушити 751 ціль:

747 ворожих дронів типу Shahed та імітаторів;

4 крилаті ракети Іскандер-К.

Разом із тим зафіксовано влучання 9 ракет та 54 дронів на 33 локаціях. Ще на 8 локаціях зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей.

