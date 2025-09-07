Ночью россияне выпустили по Украине 810 дронов – Воздушные Силы

Также впервые с начала полномасштабной войны Россия нанесла удар по зданию Правительства в Киеве.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 7 сентября (с 17:00 6 сентября) Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением дронов-камикадзе и ракет наземного базирования, сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Глава МИД Андрей Сибига отметил, что враг впервые выпустил более 800 (!) дронов и ракет за одну ночь.

Также впервые с начала полномасштабной войны Россия нанесла удар по зданию Правительства Украины в Киеве.

«Это само по себе является серьезной эскалацией. Наибольший цинизм в том, что эти жестокие атаки происходят именно тогда, когда Президент Трамп прилагает все усилия для достижения мира. Но вместо того чтобы ответить на эти усилия и согласиться на встречу лидеров, Путин отвергает дипломатию и усиливает террор», — подчеркнул Сибига.

Таким образом, Украина отмечает, что российские «антирекорды» террора требуют жесткого ответа.

«Новые жесткие санкции против России и новое усиление Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны. Ожидание не даст результата — действовать нужно уже сейчас», — подчеркнул глава МИД.

Всего радиотехническими войсками было выявлено и отслежено 823 воздушные цели:

810 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов, запущенных с территории РФ и временно оккупированного Крыма;

9 крылатых ракет Искандер-К из Курской области РФ;

4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 с ВОТ Крыма.

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 удалось уничтожить или подавить 751 цель:

747 вражеских дронов типа Shahed и имитаторов;

4 крылатые ракеты Искандер-К.

В то же время зафиксированы попадания 9 ракет и 54 дронов в 33 локациях. Еще в 8 локациях зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.