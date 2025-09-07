Удары РФ по Киеву показывают, что Путин чувствует себя безнаказанным, — премьер Британии Стармер

Эти трусливые удары показывают, что Путин считает, что может действовать безнаказанно, – заявил Кир Стармер.

Массированная ночная атака России по Киеву и ряду других украинских регионов демонстрирует, что Путин игнорирует призывы к миру и действует с полной безнаказанностью. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Он подчеркнул, что в результате атаки погибли люди, повреждена инфраструктура, а впервые под ударом оказалось здание правительства Украины.

"Эти трусливые удары показывают, что Путин считает, что может действовать безнаказанно. Он несерьезно относится к миру. Сейчас, как никогда, мы должны твердо стоять на поддержке Украины и ее суверенитета", - отметил британский премьер.

Напомним, что РФ впервые атаковала Украину более 800 шахедами.

