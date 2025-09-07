У Києві понад 10 локацій з пошкодженнями внаслідок атаки РФ – КМВА

Загинула мати з немовлям, 17 людей поранено.

Внаслідок нічної атаки дронами у Києві зафіксовано понад 10 місць із пошкодженнями, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

У Святошинському районі безпілотники пошкодили багатоповерхівки. У 16-поверховому будинку зруйновані останні три поверхи, в іншій 9-поверхівці — часткові руйнування з 4 по 8 поверх. Там загинули двоє людей — мати та її тримісячний син. Батько дитини дістав важкі травми. В іншому будинку рятувальники врятували дев’ятьох мешканців.

Також у районі горіли автомобілі та дах дитячого садка. Пожежі вдалося ліквідувати.

У Дарницькому районі дрон пошкодив 4-поверховий будинок, зруйновано верхні поверхи. Щонайменше двоє людей отримали поранення.

Загалом по місту підтверджено загибель двох осіб і поранення ще 17. У Печерському районі сталася пожежа в будівлі Уряду, а в Голосіївському зафіксовані вибиті вікна та уламки на відкритій місцевості.

Для допомоги постраждалим у Святошинському районі працюють штаби за адресами вул. Жмеринська, 34 та вул. Литвиненко-Вольгемут, 2. Дарницькому районі мобільний штаб розгорнуто на вул. Ялтинській, 24/23.

Актуальну інформацію про програми підтримки киян, контакти та види допомоги можна отримати через бот «єОпора» (@eopora_bot).

