В Киеве более 10 локаций с повреждениями в результате атаки РФ – КГВА

Погибла мать с младенцем, 17 человек ранены.

Источник фото: Национальная полиция

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате ночной атаки дронами в Киеве зафиксировано более 10 мест с повреждениями, сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

В Святошинском районе беспилотники повредили многоэтажки. В 16-этажном доме разрушены последние три этажа, в другой 9-этажке — частичные разрушения с 4 по 8 этаж. Там погибли двое людей — мать и ее трехмесячный сын. Отец ребенка получил тяжелые травмы. В другом доме спасатели спасли девятерых жителей.

Также в районе горели автомобили и крыша детского сада. Пожары удалось ликвидировать.

В Дарницком районе дрон повредил 4-этажный дом, разрушены верхние этажи. По меньшей мере двое людей получили ранения.

В целом по городу подтверждена гибель двух человек и ранение еще 17. В Печерском районе произошел пожар в здании Правительства, а в Голосеевском зафиксированы выбитые окна и обломки на открытой местности.

Для помощи пострадавшим в Святошинском районе работают штабы по адресам ул. Жмеринская, 34 и ул. Литвиненко-Вольгемут, 2. В Дарницком районе мобильный штаб развернут на ул. Ялтинской, 24/23.

Актуальную информацию о программах поддержки киевлян, контакты и виды помощи можно получить через бот «еОпора» (@eopora_bot).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.