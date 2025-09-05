Верховний Суд пояснив умови призначення пенсії дружині зниклого безвісти військовослужбовця у зв'язку з втратою годувальника

Дружина зниклого безвісти військовослужбовця звернулася до територіального органу Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, але отримала відмову у призначенні пенсії, мотивовану тим, що витяг з ЄРДР, у якому зазначена дата реєстрації провадження 11 червня 2024 року, датований 21 червня 2024 року.

Для призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника непрацездатним членам сім’ї особи, якій відповідно до Закону від 12 липня 2018 року № 2505-VIII «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» надано правовий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, встановлений вичерпний перелік умов, до яких відносяться:

непрацездатність членів сім’ї особи, яка зникла безвісти;

перебування на повному утриманні годувальника (за виключенням дітей);

сплив одного місяця з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань або до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

На це 17 липня 2025 року вказав Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши касаційну скаргу особи у справі №160/24320/24 за її позовом до Головного управління Пенсійного фонду в Дніпропетровській області, Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області про скасування рішення про відмову у призначенні пенсії по втраті годувальника.

Обставини справи

Позивачка є дружиною військовослужбовця, який безвісти зник 2 червня 2024 року під час ведення бойових дій.

На утриманні зниклого безвісти чоловіка перебували його дружина та малолітня донька.

У серпні 2024 року позивачка звернулася до територіального органу Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, але отримала відмову у призначенні пенсії, мотивовану тим, що витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у якому зазначена дата реєстрації провадження 11 червня 2024 року, датований 21 червня 2024 року.

Для призначення пенсії по втраті годувальника, витяг має бути датований 11 липня 2024 року чи більш пізньою датою.

Вважаючи рішення відповідача протиправним, позивачка звернулася до суду з цим позовом. Рішенням окружного адміністративного суду позов задоволено. Суд першої інстанції виходив з того, що право на призначення пенсії по втраті годувальника виникає через один місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань або до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Оскільки 11 червня 2024 року до реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про безвісті зниклого чоловіка, право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника у позивачки виникає з 12 липня 2024 року, чим вона й скористалась, подавши до пенсійного органу відповідну заяву.

Постановою апеляційного адміністративного суду рішення окружного адміністративного суду скасовано, та ухвалено нову постанову, якою в задоволенні позову відмовлено. Суд апеляційної інстанції виходив із того, що судом першої інстанції помилково ототожнено строк, протягом якого особа може звернутися із заявою про призначення пенсії у зв’язку із втратою годувальника та строк, протягом якого має бути сформований витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань з дати внесення відомостей про особу, яка зникла безвісти за особливих обставин. В даному випадку – витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань має бути датований 11 липня 2024 року або пізнішою датою.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Проаналізувавши приписи Закону від 12 липня 2018 року №2505-VIII «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» та Закону від 9 липня 2003 року №1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» Верховний Суд дійшов висновку, що для призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника непрацездатним членам сім’ї особи, якій відповідно до Закону № 2505-VIII надано правовий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин встановлений вичерпний перелік умов, до яких відносяться:

непрацездатність членів сім’ї особи, яка зникла безвісти;

перебування на повному утриманні годувальника (за виключенням дітей);

сплив одного місяця з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань або до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Закон №1058-IV визначає необхідність підтвердження заявником умов спливу одного місяця з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань або до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

При цьому, для призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, надання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, датованого числом через один місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань, законодавством не передбачено.

Таким чином, позивачкою дотримано вимоги закону в частині необхідності підтвердження умов спливу одного місяця з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Разом з тим суди попередніх інстанцій, вирішуючи цей спір, не дотримались принципу змагальності, диспозитивності та офіційного з'ясування всіх обставин справи, не дослідивши питання чи є позивачка непрацездатним членом сім'ї особи, яка зникла безвісти, та чи перебувала вона на повному утриманні годувальника.

У зв'язку з цим справа направлена на новий розгляд для повного та всебічного дослідження всіх обставин, що мають значення для правильного вирішення спору.

Автор: Наталя Мамченко

