Верховный Суд объяснил условия назначения пенсии жене пропавшего без вести военнослужащего в связи с потерей кормильца

11:57, 5 сентября 2025
Жена пропавшего без вести военнослужащего обратилась в территориальный орган Пенсионного фонда с заявлением о назначении пенсии в связи с потерей кормильца, но получила отказ в назначении пенсии, мотивированный тем, что выписка из ЕРДР, в которой указана дата регистрации производства 11 июня 2024 года, датирована 21 июня 2024 года.
Верховный Суд объяснил условия назначения пенсии жене пропавшего без вести военнослужащего в связи с потерей кормильца
Для назначения пенсии в связи с потерей кормильца нетрудоспособным членам семьи лица, которому в соответствии с Законом от 12 июля 2018 года № 2505-VIII «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах» предоставлен правовой статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, установлен исчерпывающий перечень условий, к которым относятся:

  • нетрудоспособность членов семьи лица, которое пропало без вести;
  • нахождение на полном содержании кормильца (за исключением детей);
  • истечение одного месяца со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований или в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

На это 17 июля 2025 года указал Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев кассационную жалобу лица по делу №160/24320/24 по ее иску к Главному управлению Пенсионного фонда в Днепропетровской области, Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области об отмене решения об отказе в назначении пенсии по потере кормильца.

Обстоятельства дела

Истец является женой военнослужащего, который без вести пропал 2 июня 2024 года во время ведения боевых действий.

На содержании пропавшего без вести мужа находились его жена и малолетняя дочь.

В августе 2024 года истец обратилась в территориальный орган Пенсионного фонда с заявлением о назначении пенсии в связи с потерей кормильца, но получила отказ в назначении пенсии, мотивированный тем, что выписка из Единого реестра досудебных расследований, в которой указана дата регистрации производства 11 июня 2024 года, датирована 21 июня 2024 года.

Для назначения пенсии по потере кормильца, выписка должна быть датирована 11 июля 2024 года или более поздней датой.

Считая решение ответчика противоправным, истец обратилась в суд с этим иском. Решением окружного административного суда иск удовлетворен. Суд первой инстанции исходил из того, что право на назначение пенсии по потере кормильца возникает через один месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований или в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Поскольку 11 июня 2024 года в реестр досудебных расследований были внесены сведения о без вести пропавшем муже, право на получение пенсии в связи с потерей кормильца у истца возникает с 12 июля 2024 года, чем она и воспользовалась, подав в пенсионный орган соответствующее заявление.

Постановлением апелляционного административного суда решение окружного административного суда отменено, и принято новое постановление, которым в удовлетворении иска отказано. Суд апелляционной инстанции исходил из того, что судом первой инстанции ошибочно отождествлен срок, в течение которого лицо может обратиться с заявлением о назначении пенсии в связи с потерей кормильца и срок, в течение которого должна быть сформирована выписка из Единого реестра досудебных расследований с даты внесения сведений о лице, которое пропало без вести при особых обстоятельствах. В данном случае – выписка из Единого реестра досудебных расследований должна быть датирована 11 июля 2024 года или более поздней датой.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Проанализировав предписания Закона от 12 июля 2018 года №2505-VIII «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах» и Закона от 9 июля 2003 года №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» Верховный Суд пришел к выводу, что для назначения пенсии в связи с потерей кормильца нетрудоспособным членам семьи лица, которому в соответствии с Законом № 2505-VIII предоставлен правовой статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, установлен исчерпывающий перечень условий, к которым относятся:

  • нетрудоспособность членов семьи лица, которое пропало без вести;
  • нахождение на полном содержании кормильца (за исключением детей);
  • истечение одного месяца со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований или в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Закон №1058-IV определяет необходимость подтверждения заявителем условий истечения одного месяца со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований или в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

При этом, для назначения пенсии в связи с потерей кормильца, предоставление выписки из Единого реестра досудебных расследований, датированной числом через один месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований, законодательством не предусмотрено.

Таким образом, истцом соблюдены требования закона в части необходимости подтверждения условий истечения одного месяца со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований.

Вместе с тем суды предыдущих инстанций, разрешая этот спор, не придерживались принципа состязательности, диспозитивности и официального выяснения всех обстоятельств дела, не исследовав вопрос является ли истец нетрудоспособным членом семьи лица, которое пропало без вести, и находилась ли она на полном содержании кормильца.

В связи с этим дело направлено на новое рассмотрение для полного и всестороннего исследования всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора.

Автор: Наталя Мамченко

