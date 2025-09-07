Практика судів
  1. В Україні

В яких числах приходить пенсія — роз’яснення Пенсійного фонду

16:41, 7 вересня 2025
Пенсія виплачується щомісяця у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія.
В яких числах приходить пенсія — роз’яснення Пенсійного фонду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для більшості літніх українців пенсія залишається основним джерелом засобів до існування, тому своєчасність її виплати та можливість контролю цього процесу мають важливе значення. Особливо це актуально в умовах поступової цифровізації соціальних послуг, зазначають у Пенсійному фонді України.

Виплата пенсій здійснюється щомісячно і має відбутися не пізніше 25 числа місяця, за який нараховується пенсія. Гроші надходять у готівковій формі за місцем фактичного проживання пенсіонера в межах країни — через організації, що займаються доставкою, або через банківські установи, згідно з порядком, затвердженим урядом.

Пенсіонери, які отримують виплати на банківські картки, зазвичай отримують кошти на початку місяця — орієнтовно з 4 по 10 число. А ті, хто користується послугами «Укрпошти», дотримуються графіку, який визначається кожним поштовим відділенням окремо та погоджується з Пенсійним фондом.

У разі доставки додому пенсія нараховується відповідно до індивідуального розкладу поштової дільниці.

Якщо пенсія надходить через банк

Кошти зараховуються відповідно до графіка конкретної установи. Наприклад, ПриватБанк чи Ощадбанк можуть мати різні внутрішні дати, але загалом більшість пенсіонерів бачать виплати вже на початку місяця.

Якщо пенсія надходить через «Укрпошту»

Виплата надходить за затвердженим у відділенні графіком. У селах чи невеликих містах доставлення здійснюється кур’єром відповідно до маршруту. Якщо це перше нарахування, воно зазвичай відбувається протягом одного-двох місяців після рішення ПФУ.

Отримувачі можуть дізнатися суму й дату виплати трьома способами:

Через портал ПФУ — після авторизації за допомогою BankID, КЕП чи «Дії» відкривається розділ «Моя пенсія», де зазначено всі дані.

Телефоном — на гарячій лінії 0 800 503 753 (безкоштовно)

Особисто у відділенні ПФУ — при собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін пропонує Раді ухвалити Національну програму інформатизації — але там немає згадок про розвиток електронного суду

Кабмін «забув» про ДСА та про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему в поданому до Ради проекті Національної програми інформатизації.

Гетманцев пообіцяв прибрати з законопроекту про криптоактиви слідчі повноваження регулятора ринку, які «надто втручаються в права громадян»

Законопроект про ринок криптоактивів у нинішній редакції наділяє регуляторний орган повноваженнями, характерними для органів досудового розслідування: огляд приміщень, отримання інформації, документів, носіїв даних та інших матеріалів, збір доказів, опитування свідків.

Верховний Суд пояснив умови призначення пенсії дружині зниклого безвісти військовослужбовця у зв'язку з втратою годувальника

Дружина зниклого безвісти військовослужбовця звернулася до територіального органу Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, але отримала відмову у призначенні пенсії, мотивовану тим, що витяг з ЄРДР, у якому зазначена дата реєстрації провадження 11 червня 2024 року, датований 21 червня 2024 року.

Нотаріуси будуть подавати дані податковій про посвідчені договори купівлі-продажу за новими правилами — підписано закон

Закон вносить зміни до Податкового кодексу щодо порядку подання нотаріусами інформації до контролюючих органів про посвідчені договори.

Верховний Суд висловився щодо дисциплінарної відповідальності державного службовця за прогул

Єдиною належною обставиною, яка свідчить про систематичність вчинення державним службовцем такого дисциплінарного проступку як прогул без поважних причин, є чинне рішення керівника держоргану про накладення на даного державного службовця дисциплінарного стягнення за таке ж порушення.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду