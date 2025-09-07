В яких числах приходить пенсія — роз’яснення Пенсійного фонду

Пенсія виплачується щомісяця у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія.

Для більшості літніх українців пенсія залишається основним джерелом засобів до існування, тому своєчасність її виплати та можливість контролю цього процесу мають важливе значення. Особливо це актуально в умовах поступової цифровізації соціальних послуг, зазначають у Пенсійному фонді України.

Виплата пенсій здійснюється щомісячно і має відбутися не пізніше 25 числа місяця, за який нараховується пенсія. Гроші надходять у готівковій формі за місцем фактичного проживання пенсіонера в межах країни — через організації, що займаються доставкою, або через банківські установи, згідно з порядком, затвердженим урядом.

Пенсіонери, які отримують виплати на банківські картки, зазвичай отримують кошти на початку місяця — орієнтовно з 4 по 10 число. А ті, хто користується послугами «Укрпошти», дотримуються графіку, який визначається кожним поштовим відділенням окремо та погоджується з Пенсійним фондом.

У разі доставки додому пенсія нараховується відповідно до індивідуального розкладу поштової дільниці.

Якщо пенсія надходить через банк

Кошти зараховуються відповідно до графіка конкретної установи. Наприклад, ПриватБанк чи Ощадбанк можуть мати різні внутрішні дати, але загалом більшість пенсіонерів бачать виплати вже на початку місяця.

Якщо пенсія надходить через «Укрпошту»

Виплата надходить за затвердженим у відділенні графіком. У селах чи невеликих містах доставлення здійснюється кур’єром відповідно до маршруту. Якщо це перше нарахування, воно зазвичай відбувається протягом одного-двох місяців після рішення ПФУ.

Отримувачі можуть дізнатися суму й дату виплати трьома способами:

Через портал ПФУ — після авторизації за допомогою BankID, КЕП чи «Дії» відкривається розділ «Моя пенсія», де зазначено всі дані.

Телефоном — на гарячій лінії 0 800 503 753 (безкоштовно)

Особисто у відділенні ПФУ — при собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.

