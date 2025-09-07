Практика судов
  1. В Украине

В каких числах приходит пенсия — разъяснение Пенсионного фонда

16:41, 7 сентября 2025
Пенсия выплачивается ежемесячно в срок не позднее 25 числа месяца, за который выплачивается пенсия.
В каких числах приходит пенсия — разъяснение Пенсионного фонда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для большинства пожилых украинцев пенсия остаётся основным источником средств к существованию, поэтому своевременность её выплаты и возможность контролировать этот процесс имеют важное значение. Особенно это актуально в условиях постепенной цифровизации социальных услуг, отмечают в Пенсионном фонде Украины.

Выплата пенсий осуществляется ежемесячно и должна производиться не позднее 25 числа месяца, за который начисляется пенсия. Деньги поступают в наличной форме по месту фактического проживания пенсионера в пределах страны — через организации, занимающиеся доставкой, либо через банковские учреждения, согласно порядку, утверждённому правительством.

Пенсионеры, получающие выплаты на банковские карты, обычно получают средства в начале месяца — ориентировочно с 4 по 10 число. А те, кто пользуется услугами «Укрпочты», придерживаются графика, который определяется каждым почтовым отделением отдельно и согласовывается с Пенсионным фондом.

В случае доставки на дом пенсия выплачивается в соответствии с индивидуальным расписанием почтового участка.

Если пенсия поступает через банк

Средства зачисляются в соответствии с графиком конкретного учреждения. Например, ПриватБанк или Ощадбанк могут иметь разные внутренние даты, но в целом большинство пенсионеров получают выплаты уже в начале месяца.

Если пенсия поступает через «Укрпочту»

Выплата поступает по утверждённому в отделении графику. В сёлах или небольших городах доставка осуществляется курьером согласно маршруту. Если это первое начисление, оно обычно происходит в течение одного-двух месяцев после решения ПФУ.

Получатели могут узнать сумму и дату выплаты тремя способами:

  • Через портал ПФУ — после авторизации с помощью BankID, КЭП или «Дії» открывается раздел «Моя пенсия», где указаны все данные.
  • По телефону — на горячей линии 0 800 503 753 (бесплатно)
  • Лично в отделении ПФУ — при себе нужно иметь паспорт и идентификационный код.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Регистрировать производства в ЕРДР предлагают только при наличии в заявлении достаточных данных об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о преступлении

Сведения в Единый реестр досудебных расследований предлагают вносить только, если заявление содержит достаточные данные об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения.

Кто будет отбирать судей Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции – иностранные эксперты и что о них известно

Большинство иностранных экспертов хорошо известны в Украине, однако к результатам их деятельности есть вопросы.

В Раде зарегистрировали законопроект о рассмотрении евроинтеграционных законопроектов в ускоренном режиме

Евроинтеграционные законопроекты предлагают рассматривать в ускоренном режиме в одном чтении.

Судьям необходимо повысить размер судейского вознаграждения, потому что инфляция «съедает» доходы судей – Станислав Кравченко

Вопрос соответствия размера судейского вознаграждения реалиям сегодняшнего дня, 12 сентября рассмотрит Пленум Верховного Суда.

От неотложных обысков и ареста имущества – до порядка обжалования в Верховном Суде: Верховная Рада рассмотрит фундаментальные изменения в УПК

Законодатели рассмотрят изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые охватывают ключевые аспекты уголовных производств против бизнеса — подробный разбор изменений.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду