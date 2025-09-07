В каких числах приходит пенсия — разъяснение Пенсионного фонда

Пенсия выплачивается ежемесячно в срок не позднее 25 числа месяца, за который выплачивается пенсия.

Для большинства пожилых украинцев пенсия остаётся основным источником средств к существованию, поэтому своевременность её выплаты и возможность контролировать этот процесс имеют важное значение. Особенно это актуально в условиях постепенной цифровизации социальных услуг, отмечают в Пенсионном фонде Украины.

Выплата пенсий осуществляется ежемесячно и должна производиться не позднее 25 числа месяца, за который начисляется пенсия. Деньги поступают в наличной форме по месту фактического проживания пенсионера в пределах страны — через организации, занимающиеся доставкой, либо через банковские учреждения, согласно порядку, утверждённому правительством.

Пенсионеры, получающие выплаты на банковские карты, обычно получают средства в начале месяца — ориентировочно с 4 по 10 число. А те, кто пользуется услугами «Укрпочты», придерживаются графика, который определяется каждым почтовым отделением отдельно и согласовывается с Пенсионным фондом.

В случае доставки на дом пенсия выплачивается в соответствии с индивидуальным расписанием почтового участка.

Если пенсия поступает через банк

Средства зачисляются в соответствии с графиком конкретного учреждения. Например, ПриватБанк или Ощадбанк могут иметь разные внутренние даты, но в целом большинство пенсионеров получают выплаты уже в начале месяца.

Если пенсия поступает через «Укрпочту»

Выплата поступает по утверждённому в отделении графику. В сёлах или небольших городах доставка осуществляется курьером согласно маршруту. Если это первое начисление, оно обычно происходит в течение одного-двух месяцев после решения ПФУ.

Получатели могут узнать сумму и дату выплаты тремя способами:

Через портал ПФУ — после авторизации с помощью BankID, КЭП или «Дії» открывается раздел «Моя пенсия», где указаны все данные.

По телефону — на горячей линии 0 800 503 753 (бесплатно)

Лично в отделении ПФУ — при себе нужно иметь паспорт и идентификационный код.

