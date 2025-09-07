Практика судів
  1. В Україні

Податкова пояснила, чи має право ФОП бути одночасно найманим працівником

18:59, 7 вересня 2025
Реєстрація особи підприємцем не позбавляє її права працювати за трудовим договором.
Податкова пояснила, чи має право ФОП бути одночасно найманим працівником
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фізична особа підприємець в Україні має право одночасно здійснювати підприємницьку діяльність і працювати за трудовим договором як найманий працівник. Законодавство не встановлює обмежень щодо поєднання цих двох статусів, якщо діяльність за основним місцем роботи не суперечить умовам підприємництва.

Така можливість дозволяє поєднувати стабільний дохід із трудових відносин із гнучкістю та перспективами власної справи. Водночас важливо дотримуватися вимог податкового та трудового законодавства, щоб уникнути юридичних ризиків.

Податкова служба у Вінницькій області повідомляє, що відповідно до ст. 42 Конституції України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР (далі – Конституція), кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

При цьому ст. 43 Конституції визначено, що кожний громадянин України має право на працю, а також на створення державою умов для повного виконання цього права. 

Самозайнята особа – це платник податку, який є фізичною особою – підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Разом з тим, працівник – це фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем трудовим договором (контрактом) відповідно до закону (п.п. 14.1.195 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Отже, трудовий договір укладається роботодавцем з фізичною особою, а не з фізичною особою – підприємцем.

Одночасно зазначається, що відповідно до абзацу шостого п. 1 Положення про Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 21 липня 2025 року № 903,  Мінекономіки є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу.

Таким чином, з питання трудових відносин платник податків – фізична особа – підприємець може звернутися до Мінекономіки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

податкова ФОП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді зареєстрували законопроект про розгляд євроінтеграційних законопроектів в прискореному режимі

Євроінтеграційні законопроекти пропонують розглядати в прискореному режимі в одному читанні.

Суддям необхідно підвищити розмір суддівської винагороди, тому що інфляція «з’їдає» дохід суддів – Станіслав Кравченко

Питання відповідності розміру суддівської винагороди реаліям сьогодення 12 вересня розгляне Пленум Верховного Суду.

Від невідкладних обшуків та арешту майна – до порядку оскарження у Верховному Суді: Верховна Рада розгляне фундаментальні зміни до КПК

Законодавці розглянуть зміни до Кримінального процесуального кодексу, які охоплюють ключові аспекти кримінальних проваджень проти бізнесу – детальний розбір змін.

Кабмін затвердив Концепцію національної системи стратегічного планування, вказавши, що «на загальнодержавному рівні відсутня ефективна система цілевизначення»

Кабмін доручив собі розробити законопроект щодо розбудови національної системи стратегічного планування до червня 2026 року.

Кабмін пропонує Раді ухвалити Національну програму інформатизації — але там немає згадок про розвиток електронного суду

Кабмін «забув» про ДСА та про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему в поданому до Ради проекті Національної програми інформатизації.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду