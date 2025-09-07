Податкова пояснила, чи має право ФОП бути одночасно найманим працівником

Реєстрація особи підприємцем не позбавляє її права працювати за трудовим договором.

Фізична особа підприємець в Україні має право одночасно здійснювати підприємницьку діяльність і працювати за трудовим договором як найманий працівник. Законодавство не встановлює обмежень щодо поєднання цих двох статусів, якщо діяльність за основним місцем роботи не суперечить умовам підприємництва.

Така можливість дозволяє поєднувати стабільний дохід із трудових відносин із гнучкістю та перспективами власної справи. Водночас важливо дотримуватися вимог податкового та трудового законодавства, щоб уникнути юридичних ризиків.

Податкова служба у Вінницькій області повідомляє, що відповідно до ст. 42 Конституції України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР (далі – Конституція), кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

При цьому ст. 43 Конституції визначено, що кожний громадянин України має право на працю, а також на створення державою умов для повного виконання цього права.

Самозайнята особа – це платник податку, який є фізичною особою – підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Разом з тим, працівник – це фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем трудовим договором (контрактом) відповідно до закону (п.п. 14.1.195 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Отже, трудовий договір укладається роботодавцем з фізичною особою, а не з фізичною особою – підприємцем.

Одночасно зазначається, що відповідно до абзацу шостого п. 1 Положення про Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 21 липня 2025 року № 903, Мінекономіки є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу.

Таким чином, з питання трудових відносин платник податків – фізична особа – підприємець може звернутися до Мінекономіки.

