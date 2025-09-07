Налоговая объяснила, имеет ли право ФЛП быть одновременно наемным работником

Регистрация лица предпринимателем не лишает его права работать по трудовому договору.

Физическое лицо-предприниматель в Украине имеет право одновременно осуществлять предпринимательскую деятельность и работать по трудовому договору как наёмный работник. Законодательство не устанавливает ограничений относительно совмещения этих двух статусов, если деятельность по основному месту работы не противоречит условиям предпринимательства.

Такая возможность позволяет сочетать стабильный доход от трудовых отношений с гибкостью и перспективами собственного дела. В то же время важно соблюдать требования налогового и трудового законодательства, чтобы избежать юридических рисков.

Налоговая служба в Винницкой области сообщает, что в соответствии со ст. 42 Конституции Украины от 28 июня 1996 года № 254к/96-ВР (далее – Конституция), каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, которая не запрещена законом.

При этом ст. 43 Конституции определено, что каждый гражданин Украины имеет право на труд, а также на создание государством условий для полного осуществления этого права.

Самозанятое лицо — это налогоплательщик, который является физическим лицом — предпринимателем или осуществляет независимую профессиональную деятельность, при условии, что такое лицо не является работником в рамках такой предпринимательской или независимой профессиональной деятельности.

В то же время работник — это физическое лицо, которое непосредственно собственным трудом выполняет трудовую функцию согласно заключённому с работодателем трудовому договору (контракту) в соответствии с законом (п.п. 14.1.195 п. 14.1 ст. 14 НКУ).

Следовательно, трудовой договор заключается работодателем с физическим лицом, а не с физическим лицом — предпринимателем.

Одновременно отмечается, что согласно абзацу шестому п. 1 Положения о Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, утверждённого постановлением Кабинета Министров от 21 июля 2025 года № 903, Минэкономики является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики, в частности в сфере труда, занятости населения, трудовой миграции, трудовых отношений, социального диалога.

Таким образом, по вопросам трудовых отношений налогоплательщик — физическое лицо — предприниматель может обратиться в Минэкономики.

