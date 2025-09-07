У Повітряних силах розповіли про небезпеку дронів Гербера, які можуть нести вибухівку

На Гербері може бути розміщено до 5 кілограмів вибухівки, — начальник управління комунікацій командування ПС Юрій Ігнат.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Навіть дрони-імітації, зокрема типу "Гербера", становлять загрозу для українців, адже здатні нести на борту кілька кілограмів вибухівки. Про це розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Хочу відзначити, що дрони-імітатори і безпілотники інших типів все ж таки теж мають певне корисне навантаження. Це можуть бути як засоби розвідки типу камер, так і може бути вибухівка", - пояснив Ігнат.

Він наголосив, що на дрон "Гербер" можна безперешкодно встановити до 5 кг вибухових речовин.

"Якщо він попаде у вразливе місце, він може принести серйозну шкоду", - сказав Ігнат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.