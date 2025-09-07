В Воздушных силах рассказали об опасности дронов Гербера, которые могут нести взрывчатку

Даже дроны-имитации, в частности типа "Гербера", представляют угрозу украинцам, ведь способны нести на борту несколько килограммов взрывчатки. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.
"Хочу отметить, что дроны-имитаторы и беспилотники других типов все же имеют определенную полезную нагрузку. Это могут быть как средства разведки типа камер, так и может быть взрывчатка", - пояснил Игнат.
Он подчеркнул, что на дрон Гербера можно беспрепятственно установить до 5 кг взрывчатых веществ.
"Если он попадет в уязвимое место, он может нанести серьезный вред", - сказал Игнат.
