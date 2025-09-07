У Києві сталася смертельна ДТП на Харківському шосе: двоє загиблих, фото та відео

На Харківському шосе у Дарницькому районі столиці сталася ДТП, в якій загинули двоє людей, ще троє постраждали. Про це повідомили у поліції.
За попередньою інформацією, 24-річний водій Audi, рухаючись із перевищенням швидкості по Харківському шосе, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем Nissan.
Від удару Audi спалахнув, водій та 45-річний пасажир вказаного авто загинули на місці події.
Водій та пасажирка Nissan, 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід, який перебував неподалік в момент ДТП, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження.
Момент аварії потрапив на відео, яке публікують місцеві канали.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.