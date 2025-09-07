В Киеве произошло смертельное ДТП на Харьковском шоссе: двое погибших, фото и видео

Водитель Audi превысил скорость, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan.

На Харьковском шоссе в Дарницком районе столицы произошло ДТП, в котором погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом сообщили в полиции.

По предварительной информации, 24-летний водитель Audi, двигаясь с превышением скорости по Харьковскому шоссе, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan.

От удара Audi вспыхнул, водитель и 45-летний пассажир этого авто погибли на месте происшествия.

Водитель и пассажирка Nissan, 59 и 47 лет, а также 22-летний пешеход, находившийся неподалеку в момент ДТП, получили телесные повреждения разной степени тяжести и госпитализированы.

По данному факту начато уголовное производство.

Момент аварии попал на видео, которое публикуют местные каналы.

