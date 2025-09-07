У Києві обмежать рух на Набережному шосе

Із 8 вересня обмежуватимуть рух Набережним шосе від транспортної розв’язки мосту Патона.

Із 8 до 13 вересня у Печерському районі столиці частково обмежать рух транспорту на Набережному шосе. Про це повідомили у КК «Київавтодор».

Обмеження діятимуть на ділянці від транспортної розв’язки мосту Патона в напрямку Поштової площі. Працівники КП ШЕУ Печерського району проводитимуть роботи із заливки тріщин дорожнього покриття.

Рух транспорту буде обмежено поетапно — однією смугою з 8:00 до 18:00.

