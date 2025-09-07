У Києві обмежать рух на Набережному шосе

Із 8 до 13 вересня у Печерському районі столиці частково обмежать рух транспорту на Набережному шосе. Про це повідомили у КК «Київавтодор».
Обмеження діятимуть на ділянці від транспортної розв’язки мосту Патона в напрямку Поштової площі. Працівники КП ШЕУ Печерського району проводитимуть роботи із заливки тріщин дорожнього покриття.
Рух транспорту буде обмежено поетапно — однією смугою з 8:00 до 18:00.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.