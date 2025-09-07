В Киеве ограничат движение на Набережном шоссе

С 8 сентября будут ограничивать движение по Набережному шоссе от транспортной развязки моста Патона.

С 8 по 13 сентября в Печерском районе столицы частично ограничат движение транспорта на Набережном шоссе. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

Ограничения будут действовать на участке от транспортной развязки моста Патона в направлении Почтовой площади. Работники КП ШЭУ Печерского района будут проводить работы по заливке трещин дорожного покрытия.

Движение транспорта будет ограничено поэтапно — по одной полосе с 8:00 до 18:00.

