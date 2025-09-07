Практика судів
Юристи нагадали, які рослини заборонено вирощувати в Україні та яке покарання передбачене

17:45, 7 вересня 2025
Навіть кілька кущів маку чи конопель можуть стати підставою для адміністративного чи кримінального покарання.
Юристи нагадали, які рослини заборонено вирощувати в Україні та яке покарання передбачене
Вирощування деяких рослин на власній ділянці може стати підставою для штрафів або навіть кримінальної відповідальності. Про це повідомили фахівці Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги.

Заборонені рослини

В Україні заборонено вирощувати рослини виду мак снотворний та роду коноплі, оскільки вони містять наркотичні та психотропні речовини.

Відповідальність

Навіть кілька кущів маку чи конопель можуть стати підставою для покарання:

  • адміністративного — штраф від 306 до 1 700 грн з конфіскацією рослин (до 100 рослин маку або до 10 конопель);
  • кримінального — якщо йдеться про від 100 до 500 рослин маку або від 10 до 50 конопель. У такому випадку можливий штраф від 1 700 до 8 500 грн, пробаційний нагляд чи обмеження волі до 3 років.

Посилене покарання

До 7 років позбавлення волі загрожує тим, хто вже був засуджений за подібні злочини, діяв у змові з іншими з метою збуту або вирощував понад 500 рослин маку чи понад 50 конопель.

Якщо заборонені рослини з’явилися самосівом

Землевласники чи землекористувачі зобов’язані знищити їх самостійно. За невиконання цього передбачені штрафи:

  • для громадян — від 170 до 510 грн;
  • для посадових осіб — від 510 до 1 190 грн.

Чи є винятки

Вирощувати мак та коноплі дозволено лише у наукових, навчальних та медичних цілях, і тільки юридичним особам за умови отримання спеціальної ліцензії.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
