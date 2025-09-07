Юристи нагадали, які рослини заборонено вирощувати в Україні та яке покарання передбачене

Вирощування деяких рослин на власній ділянці може стати підставою для штрафів або навіть кримінальної відповідальності. Про це повідомили фахівці Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги.
Заборонені рослини
В Україні заборонено вирощувати рослини виду мак снотворний та роду коноплі, оскільки вони містять наркотичні та психотропні речовини.
Відповідальність
Навіть кілька кущів маку чи конопель можуть стати підставою для покарання:
Посилене покарання
До 7 років позбавлення волі загрожує тим, хто вже був засуджений за подібні злочини, діяв у змові з іншими з метою збуту або вирощував понад 500 рослин маку чи понад 50 конопель.
Якщо заборонені рослини з’явилися самосівом
Землевласники чи землекористувачі зобов’язані знищити їх самостійно. За невиконання цього передбачені штрафи:
Чи є винятки
Вирощувати мак та коноплі дозволено лише у наукових, навчальних та медичних цілях, і тільки юридичним особам за умови отримання спеціальної ліцензії.
