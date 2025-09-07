Юристи нагадали, які рослини заборонено вирощувати в Україні та яке покарання передбачене

Навіть кілька кущів маку чи конопель можуть стати підставою для адміністративного чи кримінального покарання.

Вирощування деяких рослин на власній ділянці може стати підставою для штрафів або навіть кримінальної відповідальності. Про це повідомили фахівці Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги.

Заборонені рослини

В Україні заборонено вирощувати рослини виду мак снотворний та роду коноплі, оскільки вони містять наркотичні та психотропні речовини.

Відповідальність

Навіть кілька кущів маку чи конопель можуть стати підставою для покарання:

адміністративного — штраф від 306 до 1 700 грн з конфіскацією рослин (до 100 рослин маку або до 10 конопель);

— штраф від 306 до 1 700 грн з конфіскацією рослин (до 100 рослин маку або до 10 конопель); кримінального — якщо йдеться про від 100 до 500 рослин маку або від 10 до 50 конопель. У такому випадку можливий штраф від 1 700 до 8 500 грн, пробаційний нагляд чи обмеження волі до 3 років.

Посилене покарання

До 7 років позбавлення волі загрожує тим, хто вже був засуджений за подібні злочини, діяв у змові з іншими з метою збуту або вирощував понад 500 рослин маку чи понад 50 конопель.

Якщо заборонені рослини з’явилися самосівом

Землевласники чи землекористувачі зобов’язані знищити їх самостійно. За невиконання цього передбачені штрафи:

для громадян — від 170 до 510 грн;

для посадових осіб — від 510 до 1 190 грн.

Чи є винятки

Вирощувати мак та коноплі дозволено лише у наукових, навчальних та медичних цілях, і тільки юридичним особам за умови отримання спеціальної ліцензії.

