Юристы напомнили, какие растения запрещено выращивать в Украине и какое наказание предусмотрено

17:45, 7 сентября 2025
Даже несколько кустов мака или конопли могут стать основанием для административного или уголовного наказания.
Выращивание некоторых растений на собственном участке может стать основанием для штрафов или даже уголовной ответственности. Об этом сообщили специалисты Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Запрещенные растения

В Украине запрещено выращивать растения вида мак снотворный и рода конопли, поскольку они содержат наркотические и психотропные вещества.

Ответственность

Даже несколько кустов мака или конопли могут стать основанием для наказания:

• административного — штраф от 306 до 1 700 грн с конфискацией растений (до 100 растений мака или до 10 конопель);
• уголовного — если речь идет о 100–500 растениях мака или 10–50 коноплях. В таком случае возможен штраф от 1 700 до 8 500 грн, пробационный надзор или ограничение свободы до 3 лет.

Усиленное наказание

До 7 лет лишения свободы грозит тем, кто уже был осужден за подобные преступления, действовал по сговору с другими с целью сбыта или выращивал более 500 растений мака либо более 50 конопель.

Если запрещенные растения появились самосевом

Землевладельцы или землепользователи обязаны уничтожить их самостоятельно. За невыполнение этого предусмотрены штрафы:

• для граждан — от 170 до 510 грн;
• для должностных лиц — от 510 до 1 190 грн.

Есть ли исключения

Выращивать мак и конопли разрешено только в научных, учебных и медицинских целях, и лишь юридическим лицам при условии получения специальной лицензии.

