НАБУ вручило підозру Владиславі Молчановій: бізнесвумен зробила заяву — Апостроф

Владислава Молчанова прокоментувала вручену їй підозру НАБУ.

Фото з сайту Владислави Молчанової

Українська бізнесвумен, фундаторка компанії Stolitsa Group та благодійного фонду Владислава Молчанова прокоментувала вручену їй підозру НАБУ і назвала це "замовною спецоперацією", запевнивши, що буде відстоювати свою честь і ділову репутацію. Про це повідомляє Апостроф.

За її словами, розслідування, яке тягнеться більше 4-х років і "виглядає як абсолютно замовне", було зумисно прискорене саме зараз.

"Я знаю, хто стоїть за цією спецоперацією і які команди віддавалися в останні дні, аби вбити бізнес тих підприємств, до яких я мала чи маю стосунок.

Сьогоднішня акція, яка була освячена прокурорами САП, - це знак не тільки вітчизняним, але й іноземним інвесторам, що вести бізнес в Україні – небезпечно, бо завтра у ваші двері постукають так само, як сьогодні у мої. І вимагатимуть непомірну заставу у сотні мільйонів гривень, аби перетворити мене у заручники чиєїсь політичної волі та очорнити мою репутацію", - заявила Молчанова.

Вона наголосила, що все своє життя працює на благо України, створивши тисячі робочих місць і заплативши мільярди податків в Україні, і продовжує це робити в умовах війни.

"Під час повномасштабного вторгнення та зі спробою окупації Києва я з родиною та військовими відстоювала рубежі столиці. І це не в переносному значенні. Запитайте тих, хто будував в цей час фортифікації навколо Києва.

Мої шестеро дітей продовжують жити в Україні і роблять все можливе заради перемоги нашої країни. Мій Благодійний Фонд направив на допомогу українській армії понад 250 мільйонів гривень і продовжує допомагати військовим бригадам та корпусам в різних проєктах. І саме в цей час мене вимушують цю допомогу зупинити", - додала бізнесвумен.

Вона запевнила, що обов'язково буде захищати свою честь і ділову репутацію.

"Звичайно, я знайду можливість захистити себе. Шкода, що ці події на певний час обмежать мою благодійну діяльність. Впевнена, що в моїй країні я все ж таки знайду справедливість. І НАБУ та САП не варто очікувати, що я кудись тікатиму. Для мене зараз справа честі – відстояти своє чесне ім’я та репутацію", - резюмувала Владислава Молчанова.

