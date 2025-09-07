Практика судів
  1. В Україні

НАБУ вручило підозру Владиславі Молчановій: бізнесвумен зробила заяву — Апостроф

16:48, 7 вересня 2025
Владислава Молчанова прокоментувала вручену їй підозру НАБУ.
НАБУ вручило підозру Владиславі Молчановій: бізнесвумен зробила заяву — Апостроф
Фото з сайту Владислави Молчанової
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українська бізнесвумен, фундаторка компанії Stolitsa Group та благодійного фонду Владислава Молчанова прокоментувала вручену їй підозру НАБУ і назвала це "замовною спецоперацією", запевнивши, що буде відстоювати свою честь і ділову репутацію. Про це повідомляє Апостроф. 

За її словами, розслідування, яке тягнеться більше 4-х років і "виглядає як абсолютно замовне", було зумисно прискорене саме зараз.

"Я знаю, хто стоїть за цією спецоперацією і які команди віддавалися в останні дні, аби вбити бізнес тих підприємств, до яких я мала чи маю стосунок.

Сьогоднішня акція, яка була освячена прокурорами САП, - це знак не тільки вітчизняним, але й іноземним інвесторам, що вести бізнес в Україні – небезпечно, бо завтра у ваші двері постукають так само, як сьогодні у мої. І вимагатимуть непомірну заставу у сотні мільйонів гривень, аби перетворити мене у заручники чиєїсь політичної волі та очорнити мою репутацію", - заявила Молчанова.

Вона наголосила, що все своє життя працює на благо України, створивши тисячі робочих місць і заплативши мільярди податків в Україні, і продовжує це робити в умовах війни.

"Під час повномасштабного вторгнення та зі спробою окупації Києва я з родиною та військовими відстоювала рубежі столиці. І це не в переносному значенні. Запитайте тих, хто будував в цей час фортифікації навколо Києва.

Мої шестеро дітей продовжують жити в Україні і роблять все можливе заради перемоги нашої країни. Мій Благодійний Фонд направив на допомогу українській армії понад 250 мільйонів гривень і продовжує допомагати військовим бригадам та корпусам в різних проєктах. І саме в цей час мене вимушують цю допомогу зупинити", - додала бізнесвумен.

Вона запевнила, що обов'язково буде захищати свою честь і ділову репутацію.

"Звичайно, я знайду можливість захистити себе. Шкода, що ці події на певний час обмежать мою благодійну діяльність. Впевнена, що в моїй країні я все ж таки знайду справедливість. І НАБУ та САП не варто очікувати, що я кудись тікатиму. Для мене зараз справа честі – відстояти своє чесне ім’я та репутацію", - резюмувала Владислава Молчанова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

НАБУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від невідкладних обшуків та арешту майна – до порядку оскарження у Верховному Суді: Верховна Рада розгляне фундаментальні зміни до КПК

Законодавці розглянуть зміни до Кримінального процесуального кодексу, які охоплюють ключові аспекти кримінальних проваджень проти бізнесу – детальний розбір змін.

Кабмін затвердив Концепцію національної системи стратегічного планування, вказавши, що «на загальнодержавному рівні відсутня ефективна система цілевизначення»

Кабмін доручив собі розробити законопроект щодо розбудови національної системи стратегічного планування до червня 2026 року.

Кабмін пропонує Раді ухвалити Національну програму інформатизації — але там немає згадок про розвиток електронного суду

Кабмін «забув» про ДСА та про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему в поданому до Ради проекті Національної програми інформатизації.

Гетманцев пообіцяв прибрати з законопроекту про криптоактиви слідчі повноваження регулятора ринку, які «надто втручаються в права громадян»

Законопроект про ринок криптоактивів у нинішній редакції наділяє регуляторний орган повноваженнями, характерними для органів досудового розслідування: огляд приміщень, отримання інформації, документів, носіїв даних та інших матеріалів, збір доказів, опитування свідків.

Верховний Суд пояснив умови призначення пенсії дружині зниклого безвісти військовослужбовця у зв'язку з втратою годувальника

Дружина зниклого безвісти військовослужбовця звернулася до територіального органу Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, але отримала відмову у призначенні пенсії, мотивовану тим, що витяг з ЄРДР, у якому зазначена дата реєстрації провадження 11 червня 2024 року, датований 21 червня 2024 року.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду