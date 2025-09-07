Практика судов
  1. В Украине

НАБУ вручило подозрение Владиславе Молчановой: бизнесвумен сделала заявление — Апостроф

16:48, 7 сентября 2025
Владислава Молчанова прокомментировала врученное ей подозрение НАБУ.
НАБУ вручило подозрение Владиславе Молчановой: бизнесвумен сделала заявление — Апостроф
Фото с сайта Владиславы Молчановой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинская бизнесвумен, основательница компании Stolitsa Group и благотворительного фонда Владислава Молчанова прокомментировала врученное ей подозрение НАБУ и назвала это "заказной спецоперацией", заверив, что будет отстаивать свою честь и деловую репутацию. Об этом сообщает Апостроф. 

По ее словам, расследование, которое длится более 4-х лет и "выглядит как абсолютно заказное", было умышленно ускорено именно сейчас.

"Я знаю, кто стоит за этой спецоперацией и какие команды отдавались в последние дни, чтобы убить бизнес тех предприятий, к которым я имела или имею отношение.

Сегодняшняя акция, освящённая прокурорами САП, — это знак не только отечественным, но и иностранным инвесторам, что вести бизнес в Украине – опасно, потому что завтра в вашу дверь постучатся так же, как сегодня в мою. И потребуют непомерный залог в сотни миллионов гривен, чтобы превратить меня в заложники чьей-то политической воли и очернить мою репутацию", — заявила Молчанова.

Она подчеркнула, что всю свою жизнь работает во благо Украины, создав тысячи рабочих мест и заплатив миллиарды налогов в Украине, и продолжает делать это в условиях войны.

"Во время полномасштабного вторжения и с попыткой оккупации Киева я с семьей и военными отстаивала рубежи столицы. И это не в переносном смысле. Спросите тех, кто строил в это время фортификации вокруг Киева.

Мои шесть детей продолжают жить в Украине и делают все возможное ради победы нашей страны. Мой Благотворительный Фонд направил на помощь украинской армии более 250 миллионов гривен и продолжает помогать военным бригадам и корпусам в разных проектах. И именно в это время меня вынуждают эту помощь остановить", – добавила бизнесвумен.

Она заверила, что обязательно будет защищать свою честь и деловую репутацию.

"Конечно, я найду возможность защитить себя. Жаль, что эти события на время ограничат мою благотворительную деятельность. Уверена, что в моей стране я все же найду справедливость. НАБУ и САП не стоит ожидать, что я куда-то сбегу. Для меня сейчас дело чести - отстоять свое чесное имя и репутацию", — резюмировала Владислава Молчанова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Регистрировать производства в ЕРДР предлагают только при наличии в заявлении достаточных данных об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о преступлении

Сведения в Единый реестр досудебных расследований предлагают вносить только, если заявление содержит достаточные данные об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения.

Кто будет отбирать судей Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции – иностранные эксперты и что о них известно

Большинство иностранных экспертов хорошо известны в Украине, однако к результатам их деятельности есть вопросы.

В Раде зарегистрировали законопроект о рассмотрении евроинтеграционных законопроектов в ускоренном режиме

Евроинтеграционные законопроекты предлагают рассматривать в ускоренном режиме в одном чтении.

Судьям необходимо повысить размер судейского вознаграждения, потому что инфляция «съедает» доходы судей – Станислав Кравченко

Вопрос соответствия размера судейского вознаграждения реалиям сегодняшнего дня, 12 сентября рассмотрит Пленум Верховного Суда.

От неотложных обысков и ареста имущества – до порядка обжалования в Верховном Суде: Верховная Рада рассмотрит фундаментальные изменения в УПК

Законодатели рассмотрят изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые охватывают ключевые аспекты уголовных производств против бизнеса — подробный разбор изменений.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду