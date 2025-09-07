НАБУ вручило подозрение Владиславе Молчановой: бизнесвумен сделала заявление — Апостроф

Владислава Молчанова прокомментировала врученное ей подозрение НАБУ.

Фото с сайта Владиславы Молчановой

Украинская бизнесвумен, основательница компании Stolitsa Group и благотворительного фонда Владислава Молчанова прокомментировала врученное ей подозрение НАБУ и назвала это "заказной спецоперацией", заверив, что будет отстаивать свою честь и деловую репутацию. Об этом сообщает Апостроф.

По ее словам, расследование, которое длится более 4-х лет и "выглядит как абсолютно заказное", было умышленно ускорено именно сейчас.

"Я знаю, кто стоит за этой спецоперацией и какие команды отдавались в последние дни, чтобы убить бизнес тех предприятий, к которым я имела или имею отношение.

Сегодняшняя акция, освящённая прокурорами САП, — это знак не только отечественным, но и иностранным инвесторам, что вести бизнес в Украине – опасно, потому что завтра в вашу дверь постучатся так же, как сегодня в мою. И потребуют непомерный залог в сотни миллионов гривен, чтобы превратить меня в заложники чьей-то политической воли и очернить мою репутацию", — заявила Молчанова.

Она подчеркнула, что всю свою жизнь работает во благо Украины, создав тысячи рабочих мест и заплатив миллиарды налогов в Украине, и продолжает делать это в условиях войны.

"Во время полномасштабного вторжения и с попыткой оккупации Киева я с семьей и военными отстаивала рубежи столицы. И это не в переносном смысле. Спросите тех, кто строил в это время фортификации вокруг Киева.

Мои шесть детей продолжают жить в Украине и делают все возможное ради победы нашей страны. Мой Благотворительный Фонд направил на помощь украинской армии более 250 миллионов гривен и продолжает помогать военным бригадам и корпусам в разных проектах. И именно в это время меня вынуждают эту помощь остановить", – добавила бизнесвумен.

Она заверила, что обязательно будет защищать свою честь и деловую репутацию.

"Конечно, я найду возможность защитить себя. Жаль, что эти события на время ограничат мою благотворительную деятельность. Уверена, что в моей стране я все же найду справедливость. НАБУ и САП не стоит ожидать, что я куда-то сбегу. Для меня сейчас дело чести - отстоять свое чесное имя и репутацию", — резюмировала Владислава Молчанова.

