Тенісист US Open подарував кепку хлопчику, у якого її вихопили – відео моменту стало вірусним

12:54, 1 вересня 2025
На US Open чоловік вихопив кепку, яку тенісист хотів подарувати юному фанату.
Тенісист US Open подарував кепку хлопчику, у якого її вихопили – відео моменту стало вірусним
Джерело фото: yahoo
На US Open стався інцидент, який викликав бурхливе обговорення в соцмережах: після перемоги у матчі польський тенісист Каміль Майхржак намагався подарувати кепку юному фанату, але чоловік із натовпу вихопив її і швидко сховав у сумку. Про це пише The Guardian.

Відео моменту стало вірусним, і спортсмен звернувся до підписників із проханням допомогти знайти хлопчика. Зрештою, уболівальника на ім’я Брок розшукали, і Майхржак особисто зустрівся з ним, передавши кепку та зробивши спільне фото.

«Привіт, світе, разом із Броком ми бажаємо вам чудового дня!» — написав тенісист у Instagram, де хлопчика вже побачили у новій кепці.

Спортивний шлях на US Open 29-річного Майхржак через травму обірвався достроково, але він уже став героєм соцмереж завдяки своєму вчинку.

спорт

