Ентоні Джошуа нокаутував блогера Джейка Пола у шоу в Маямі

Британець нокаутував американця у 6-му раунді.

Фото з соцмереж

У ніч із 19 на 20 грудня 2025 року в американському Маямі відбулося велике шоу боксу. У головному поєдинку на ринг вийшли американський шоумен Джейк Пол (12–1, 7 KO) та екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа (28–4, 25 KO).

У першому раунді Джошуа одразу показав різницю в класі, декілька разів завдавши ударів правою рукою. Надалі перевага Ентоні за рахунок техніки лише зростала

Третій і четвертий раунди пройшли під контролем Джошуа, а п’ятий раунд став ключовим. Джейк Пол двічі побував у нокдауні та ледве витримав серію потужних ударів. У шостому раунді Джошуа тиск на суперника та відправив його у третій нокдаун, після чого бій завершився.

